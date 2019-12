Großer Bahnhof beim Pfadfinderhaus: Alle Altersgruppen kamen zusammen, um in der Heimstunde um 15 Uhr Vorbereitung für die um 17 Uhr angesetzte Weihnachtsfeier mit den Betreuern, Eltern und Freunden zu treffen. Die Kids wurden bei den Arbeiten exakt nach ihren Fähigkeiten eingeteilt.

Allerdings: Eine Heimstunde ohne Flaggenparade – undenkbar. Auch am vergangenen Samstag postierten sich die Mitglieder im Kreis und sangen ihr Eingangslied. Wegen des regnerischen Wetters ohne Eingangsspiel zogen sie sich anschließend in ihre Räume zurück.

Was braucht man für eine Weihnachtsfeier? Richtig, Vanillekipferl und Nussecken. Das Rezept und die Zutaten waren vorbereitet, die Jungköche konnten sofort loslegen. Wo ist die Reibe für die Zitrone? Ein Griff und sie war da. Ein Teig, der zu bröselig war? Etwas Butter dazu und er flutschte richtig unter den Fingern. Auch, dass der Teig sich auf der Tischplatte besser kneten ließ als in der Schüssel wurde von den Akteuren schnell erkannt.

Die Wichtel und Wölflinge, die jüngste Altersgruppe in Lasselsdorf, hatten auch den Auftrag, etwas zum Essen zuzubereiten. Allerdings nicht für Menschen, es wurden Futterringe für die Vogelwelt zusammengemischt. Sehr wohl für die Weihnachtsfeier waren die Rangers und Rovers (Altersgruppe 16-20 Jahre) engagiert: Sie richteten Glühwein und Kinderpunsch zusammen.

Es darf verraten werden, dass die Weihnachtsfeier ein gesellschaftlicher Erfolg wurde, für den die Pfadfinder viel Applaus einheimsten.