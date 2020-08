LASSELSDORF. - Als große Befreiung empfanden es die Guides und Späher (zehn bis 13 Jahre) und die Caravelles und Explorers (13 bis 16), als es grünes Licht für das lange geplante Sommerlager im salzburgischen Zellhof gab. Der Vorteil der Corona-Einschränkungen? Es waren weniger Gruppen als sonst in das „Pfadi Paradise“ gekommen, die Mitglieder der Gruppe Frauental-Rassach konnten sich im weitläufigen Gelände fast nach Belieben ausbreiten. Nicht verwunderlich: Als Nachbarn hatten die Pfadis nichts Geringeres als eine Schwanenfamilie. Objekt der Begierde war für beide der Grabensee, dessen Wellen zum Schwimmen, Tauchen und Herumtoben einluden. Das sommerlich-herrliche Wetter – zwei tropische Regenschauer nicht eingerechnet - bildete dazu den fast kitschigen Rahmen.

Neben dem Unterhaltungsprogramm absolvierten die Pfadis eine Zwei-Tages-Wanderung in der Umgebung des Lagers. Zudem besuchten sie Salzburg, um dort – ganz auf Pfadfinderart – die vier mysteriösen Mister X zu fangen. Gefeiert wurde auch: Zwei Mitgliedern wurde zum Geburtstag gratuliert, am letzten Abend gab es die traditionelle Halstücherl-Verleihung: Fünf Späher und ein Explorer dürfen nunmehr mit Stolz das rote Halstuch der Gruppe Frauental-Rassach tragen.

Wozu in die Ferne schweifen, sieh, das Gute liegt so nah! Den Spruch von Johann Wolfgang von Goethe nahmen sich die Wichtel und Wölflinge (sieben bis zehn) und die Rangers und Rovers (16 bis zwanzig) zu Herzen. Die Jüngsten aller Pfadfindergruppen wanderten zur Stainzer Warte, besuchten den Tierpark in Preding und tobten sich im Lasselsdorfer Pfadi-Heim und den nahen Wäldern aus. Wasser kam auch hier nicht zur kurz: Gebadet wurde in der Lassnitz bei Preding und im Pool von Obfrau Barbara Klug. Den abenteuerlichen Höhepunkt bildete der Lagerfeuerabend mit Spezialabzeichenverleihung, zu dem auch die Eltern eingeladen waren. Und die Rangers und Rovers? Sie spielten Selbstversorger und verbrachten eine Woche in anregender Gemeinschaft in der Pfadi-Wohngemeinschaft Lasselsdorf.

Da bleiben noch die Betreuer übrig, die sich mit Wandern, Baden (in der Drau), Kochen, Lagerfeuern und Slacklinen ein Lager in Rosental, dem südlichsten Campingplatz Österreichs, gönnten. Schön, dass sich das Betreuerteam so gut versteht.