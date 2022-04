Die Pfarrkirche Stainz und zwei ORF-Konzerte werden über französische TV-Geräte flimmern.

STAINZ. Wenn die Styriarte zur steirischen Klangwolke lädt, wird meist klassische Musik von Stainz aus in die Steiermark gesendet: Seit 1989 ist die Pfarrkirche im Schloss Stainz einer der Austragungsorte der Styriarte, damals noch unter Nikolaus Harnoncourt.

Nach Frankreich verkauft

Zwei der jüngsten Konzerte gehen nun auch ins Ausland: 2018 zeichnete der ORF "Schubert in Stainz" in der Pfarrkirche auf, im letzten Jahr "Jordi Savall in Stainz". Beide Produktionen wurden am internationalen TV-Markt verkauft – bei der MIPTV, einer großen Content- und Programmmesse für Fernsehsender in Cannes. Die ORF-Enterprise – eine ORF-Tochter, die dessen Produktionen lizenziert und vertreibt – verkaufte die Konzertaufnahmen aus Stainz nach Frankreich. Der katholische Fernsehsender KTO sicherte sich die Ausstrahlungen. Der Sender ist in Frankreich, Belgien, der Schweiz und vielen anderen französischsprachigen Ländern empfangbar.

Jordi Savall dirigiert auch heuer wieder in der Pfarrkirche Stainz.

Übrigens: Auch heuer dirigiert Jordi Savall im Rahmen der Styriarte in der Pfarrkirche Stainz. Am 9. und 10. Juli geben er und sein Barockensemble an vier Terminen Charpentiers "Te Deum" und Bachs "Magnificat" zum Besten.

Ein Eindruck von der Konzertaufzeichnung im letzten Jahr:

Styriarte-Klangwolke aus Stainz