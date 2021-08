Pferde und Ferien sind offensichtlich eine gute Mischung, denn im Reitclub Georgsberg sind die angebotenen Pferde-Erlebniswochen bis zum Schulanfang restlos ausgebucht. „Mehr als 28 Teilnehmer pro Camp bringen wir nicht unter“, freute sich Dimitri Schwaiger, Reitlehrer, Juniorchef und Organisator der Erlebniswochen, über die gute Frequenz.

Der Camptag (MON bis FREI) begann um 8 Uhr (bis 16.30 Uhr) und hatte sofort mit den Pferden zu tun. „Sie müssen versorgt werden“, sah der Plan das Holen der Pferde von den Koppeln, die Fütterung mit Heu und das Ausmisten der Ställe vor. Danach stand aber bereits – unterteilt nach dem Können der Kinder – der erste Ausritt auf dem Programm. Auch klar: Die Vorbereitung zum Ritt und die Adjustierung des Pferdes stand – unter der Aufsicht des Reitlehrerteams und der Betreuer – den Teilnehmern zu. Ebenso die Nachbetreuung nach dem erfolgten Ausritt.

Spielenachmittag als Abwechslung

Alle zu Tisch!, hieß es um die Mittagszeit, wenn sich alle Neo-Reitprofessionals im kühlen Schatten oder im Shop zu einem stärkenden Mahl zusammensetzten. Pferde hatten am Nachmittag nicht die Hauptrolle inne, da standen Tiere wie Schafe, Hasen, Hühner oder Enten im Blickpunkt. Neben Karten-, Ball-, Geschicklichkeits- und Gesellschaftsspielen spielte der Sprung in das kühle Nass des Swimmingpools eine große Rolle. Kinder, die das unbedingt wollten, konnten natürlich auch am Nachmittag zu ihren vierbeinigen Lieblingen. „Wir haben dreißig Pferde zur Verfügung“, verriet Dimitri Schwaiger, dass jedes Kind ein eigenes Pferd beigestellt bekam. Um die Unterschiede in der Art und im Verhalten zu zeigen, wurden die Pferde täglich weitergegeben.

Wichtig für die Pferde-Erlebniswochen sind die Betreuer. „Viele absolvieren hier ein Praktikum“, waren auch angehende Reitlehrer, Kindergartenpädagogen und Pferdeliebhaber im Team. „Ich bin gerne bei Pferden“, verriet Julia (14), dass sie selber ein Pferd eingestellt hat und fast täglich reitet. Ihre Motivation zum Mitmachen: „Ich will den Kindern was beibringen.“

Auf die Kinder übten die majestätischen Tiere eine große Anziehungskraft aus. „Sie sind den Umgang mit Kindern gewöhnt“, wusste Dimitri Schwaiger, dass sich auch die Pferde über die Anwesenheit der Kids, ihre Begeisterung und die respektvolle Betreuung freuen. „Ich war schon öfter da“, bestätigte Eva (11) diese Sicht. Sie will den Reiterpass machen und sah im Camp eine gute Vorbereitung.