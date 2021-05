Beim ersten Treffen der Arbeitsgemeinschaft (ARGE) "Koralmbahn" am künftigen Bahnhof Weststeiermark wurden interkommunale Entwicklungsschritte rund um die "Zukunftschance Koralmachse" diskutiert. Künftige Betriebsansiedelungen und Arbeitsplätze versprechen eine starke wirtschaftliche Stärkung der Region.

DEUTSCHLANDSBERG/WOLFSBERG/VILLACH. Auf Initiative von NAbg. Joachim Schnabel und seinem Kollegen aus Kärnten Peter Weidinger wurde eine Arbeitsgruppe „Koralmbahn“ im Parlament eingerichtet.

Neue Perspektiven für die Region

Mit der Fertigstellung des Koralmtunnels 2026 gelangt der Fahrgast mit der Bahn in 45 Minuten von Klagenfurt in die Großregion Südweststeiermark. Das schaffe, so Schnabel, "vollkommen neue Perspektiven für Wirtschaft, Tourismus, Industrie und die Bevölkerung in unserer Region."

"Wir müssen für die Region am Ball bleiben, damit der Zug nicht nur vorbeifährt, sondern auch für eine Stärkung vor Ort sorgt."

NRabg. Joachim Schnabel

Potenziale weiter hervorheben

Um die "Zukunftschance Koralmachse" optimal zu nutzen, legen Schnabel und Weidinger das Hauptaugenmerk darauf, Wirtschaftspotenziale weiter zu stärken und zu vernetzen. Mit Nationalrat Johann Weber aus dem Lavantal gibt es ein weiteres Mitglied der Arbeitsgemeinschaft.

"Wir müssen Potenziale, die sich ergeben, hervorheben und an die Unternehmer bringen", bekräftigten Schnabel, Weidinger und Weber im Rahmen Zusammentreffens am Bahnhof Weststeiermark in Groß St. Florian, dem auch WKO-Obmann Manfred Kainz, Bürgermeister Alois Resch und Lasse Kraack, Geschäftsführer der Laßnitztal GmbH, beiwohnten. Ziel müsse es sein, dass der gesamte ländliche Raum entlang der Koralmachse von der Bahn profitiere.

NRAbg. Johann Weber, NRAbg. Joachim Schnabel und NRAbg. Peter Weidinger gründeten die Arbeitsgemeinschaft Koralmbahn, um die Potentiale für die Steiermark und Kärnten bestmöglich zu nützen.

"Es handelt sich hier um ein großes Projekt, da dürfen wir nicht klein denken", betrachtet Weber den grenzüberschreitenden Schulterschluss als richtungsweisend für die Wirtschaftsstandorte Kärnten und Steiermark.

Bei einem ersten Treffen beim künftigen Bahnhof Weststeiermark wurde über die interkommunalen Entwicklungsschritte für künftige Betriebsansiedlungen und Arbeitsplätzen diskutiert.

Auch der aus Villach stammende Abgeordente Peter Weidinger setzt auf Zusammenarbeit: "Im Wettbewerb der Regionen sind Kooperationen wichtig, denn wir stehen heute in einer Wettbewerbssituation um die besten Köpfe, nicht nur mehr europäisch, sondern auch global. Die neuen schnellen Erreichbarkeiten bedeuten eine Aufwertung der gesamten Südachse."

Mit der Arbeitsgemeinschaft sei nun eine wichtige Plattform zum Austausch aller Akteure geschaffen.

