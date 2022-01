Unter dem Motto "Mitmischen im Landhaus" beschäftigten sich die Schülerinnen und Schüler des zweiten Jahrganges der HAK Deutschlandsberg im Rahmen einer Politwerkstatt mit dem steirischen Landtag. Organisiert wurde der virtuelle Blick ins politische Geschehen von Mathias Schalk und Diego Scogliesi von beteiligung.st.



DEUTSCHLANDSBERG. Nach einem spannenden virtuellen Rundgang durch das Landhaus, durften die Schülerinnen und Schüler mit den Landtagsabgeordneten über die Bedeutung von Politik, Demokratie und Wahlen diskutieren. In der nächsten Station konnten die politik-interessierten Schülerinnen und Schüler sich mit den "Hard Facts" des Landtages vertraut machen - Aufgaben, Ausschüsse, Landtagssitzungen und Parteien wurden den jungen Erwachsenen nähergebracht.

Drängende Fragen

In einer intensiven Vorbereitungszeit überlegten sich die Jugendlichen Fragen. Sie wünschten sich Stellungnahmen der einzelnen Politikerinnen und Politiker zu diesen aktuellen Themen: Migration und Integration, Impfpflicht und Legalisierung von Cannabis. Es entwickelte sich ein lebendiges Gespräch, in dem auch die Schülerinnen und Schüler Fragen der Abgeordneten beantworten mussten. Die Schülerinen und Schüler der HAK Deutschlandsberg zeigten sich nach der abschließenden Reflexionsrunde begeistert von dem fesselnden Workshop: "Es war sehr cool, einmal direkt mit Politikerinnen und Politikern sprechen zu können, die ansonsten so unnahbar sind." Die HAK Deutschlandsberg bedankt sich für den interessanten Vormittag.