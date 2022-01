Aufgewachsen und zur Schule gegangen ist Caroline Gill (35) in Berndorf bei Hitzendorf. Mit 14 übersiedelte sie mit ihren Eltern Ann und Denis Gill nach Wetzelsdorfberg auf einen beschaulichen Bauernhof. So erscheinen der Besuch der Landwirtschaftlichen Fachschule Grottenhof-Hardt und der anschließende Aufbaulehrgang in Wieselburg samt Matura 2006 nur logisch.

Aber nicht den elterlichen Hof, sondern eine Ranch in Wyoming wählte Caroline Gill, die gerne mit „Cärolain“ angesprochen werden will, als ihre erste Arbeitsstelle. Neben Rindern und Pferden zählte auch die Betreuung von Jugendgruppen, die dort eine pädagogische Betreuung erfuhren, zu ihren Aufgaben. Sesshaft wurde sie aber auch in ihrem zweiten Job nicht, als Stewardess bei den ÖBB pendelte sie in den Folgejahren durch ganz Österreich.

Mit der Übersiedelung nach Niederösterreich leitete die Pferdeliebhaberin (sie nennt drei Pferde ihr Eigen) einen neuen Lebensabschnitt ein. Warum Niederösterreich? Aus ihrer Schulzeit konnte sie auf beste Beziehungen zu ihren Kollegen zurückgreifen. Beruflich heuerte sie bei der Fahrschule Easy Drivers in Amstetten an und bereitete Fahrschüler auf die Prüfung vor. Exakt diese Fähigkeit prädestinierte sie für ihre nächste berufliche Aufgabe. „Ich wurde abgeworben“, wechselte sie 2018 monateweise nach Saudi Arabien, um dasselbe dort bei Frauen (sie dürfen nur von Frauen unterrichtet werden) zu machen. Corona drehte diese Möglichkeit in der Folge auf null, auch die online-Unterrichtsstunden konnten bald nicht mehr durchgeführt werden. Der nächste Wohnortwechsel war damit fällig: Caroline Gill kehrte 2021 in die Wohnung in St. Josef zurück.

Solide Ausbildung

Die Tätigkeit bei der Fahrschule nutzte die Weltenbummlerin, die D 95-Ausbildung (Busführerschein) zu absolvieren. Exakt diese Expertise war für Caroline Gill von Vorteil, als sie vom AMS im vorigen November eine Stelle bei der GKB Stainz angeboten bekam. „Die Aufnahme war überaus freundlich“, ist sie derzeit bereits fleißig auf Begleit- und Probetouren unterwegs. Aktuell wird sie auf den Liniendienst vorbereitet, den sie bald allein absolvieren soll. Was macht eine gute Busfahrerin aus? Das Handling, die Übersicht und die Geduld sowieso, dazu aber besonders das Bewusstsein, dass mit den Passagieren eine wertvolle Fracht an Bord ist und man ein Vehikel im Wert eines Einfamilienhauses bewegt.

Große Freude herrscht im GKB-Stützpunkt Stainz. „Der erste Eindruck ist sehr gut“, schreibt Betriebsstellenleiter Helmut Kohler seiner ersten Frau im Cockpit ein hohes Potenzial zu. „Wir alle wünschen ihr das Beste“, ist er sich sicher, dass Caroline Gill alle Aufgaben meistern wird.