Am Sonntag, dem 23. August veranstalten die "Grünen und Bürgerliste Deutschlandsberg" von 9 bis 13 Uhr ein "Laßnitz-Clean-Up".

DEUTSCHLANDSBERG. In den vorigen Jahren haben die „Grünen und Bürgerliste Deutschlandsberg“ bereits begonnen, Reinigungsaktionen an der Laßnitz durchzuführen.

Um möglichst viele Naturschutzinteressierte zum Mitmachen zu begeistern, finden diese Aktionen künftig überparteilich und vereinsübergreifend statt.

Der nächste Termin ist am Sonntag dem 23. August von 9 bis 13 Uhr. Treffpunkt ist beim vorderen Eingang zur Deutschlandsberger Klause.

Freiwillige werden gesucht

Je nachdem wie viele Freiwillige zusammen kommen, werden Gruppen gebildet, um die entsprechenden Flussabschnitte von Verunreinigungen aller Art zu befreien.

Wer sich an der Aktion beteiligt, tut dies auf freiwilliger, eigenständiger Basis und ohne jeglichen Haftungs- oder Gewährleistungsanspruch. Trittsicherheit, festes Schuhwerk, gute Schwimmkenntnisse, ein Helm, stich- und schnittfeste Handschuhe/Kleidung und eine Unfallversicherung für den privaten Bereich wird für die Beteiligung an der Reinigungsaktion empfohlen. Falls die Aktion wetterbedingt (auch bei hohem Wasserstand) abgesagt werden muss, wird dies auf folgender Internetseite kundgetan: http://www.gruene-deutschlandsberg.at