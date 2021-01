Die von der Regierung verordneten Corona-Bestimmungen hemmten die Aktivitäten des Vereins "Oldtimer-Traktorfreunde Stainz“ im vergangenen Jahr gleich auf mehreren Ebenen. Zum einen führten sie bei den „Ren(n)t a Traktor“-Ausfahrten zu einem gewaltigen Einbruch, daneben gingen die Besucherzahlen im Traktormuseum drastisch zurück und überdies machten sie einen Strich durch die eine oder andere geplante Vereinsausfahrt der Mitglieder. Von der Absage betroffen waren auch das Oldtimertreffen in Graggerer und die Erzherzog-Johann-Oldtimer-Trophy, die sehr wesentlich vom Oldtimerverein getragen werden.

„Wir hatten erstaunlich viele Bestellungen“, denkt Obmann Paul J. Wiener mit Schaudern an die vielen Stornierungen von Reisegruppen im Frühjahr zurück. Besonders Runden mit Senioren brachen schlagartig weg, die Situation ließ keine Zusammenkünfte von Menschen mehr zu. Einzig die Jahresversammlung Anfang Februar im Gasthof Schlosstoni konnte planmäßig durchgeführt werden. „Wir alle hofften“, beschreibt der Obmann die Situation, „dass sich die Lage recht bald beruhigt.“

Der Wunsch von Paul J. Wiener erfüllte sich, die Zeit nach Lockdown 1.0 entwickelte sich recht ordentlich. Wenngleich die Buchungen und Besucher im Traktormuseum nur zögerlich einsetzten. „Von vergleichbaren Ziffern waren wir weit entfernt“, setzt Wiener das Jahresminus mit rund sechzig Prozent an. Von der allgemeinen Unsicherheit war auch die „Fahrt des guten Willens“ betroffen, die vom Frühjahr in den Oktober verschoben werden musste und nur in einem kleineren Rahmen absolviert werden konnte. Das Echo war dennoch enorm: Neben Mitinitiator August Schmölzer waren Diözesanbischof Wilhelm Krautwaschl, Polizeipräsident Gerald Ortner und die Polizeimusik Steiermark mit Kapellmeister Christoph Grill bei der Fahrt von Stainz nach St. Stefan vertreten. Das Wichtigste: Für dreißig gehandicapte Menschen wurde die Fahrt zu einem besonderen Erlebnis.

Der Sommer und der Frühherbst waren auch geprägt von Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten an den Traktoren. Auch die Matchbox-Ausstellung wurde laufend ergänzt und überarbeitet. „Unser Team hat vorbildlich zusammengespielt“, stellt der Obmann seinen Mitarbeitern ein gutes Zeugnis aus. Was noch auffallend war? Kurzfristige Buchungen aus dem Schilcherland und den Bezirken Leibnitz und Voitsberg belebten die Frequenz. „Viele Einheimische“, stellt Paul J. Wiener erstaunt fest, „machten das erste Mal bei einer Traktorausfahrt mit.“ Vereinsintern brachten die Ausfahrt in das burgenländische Oggau und einige kleinere Rundfahrten etwas Bewegung in die Oldtimerrunde.

Mit Lockdown im Herbst 2.0 kamen die Vereinsaktivitäten erneut zum völligen Erliegen, selbst die regelmäßigen Klubabende wurden eingestellt. Im Dezember beklagte der Verein das Ableben von Anton Nettwall, einem engagierten ehemaligen Mitstreiter im Verein.

Der aktuelle Stillstand hindert die Crew nicht, Pläne für das heurige Jahr zu schmieden. „Die Beschränkungen müssen ja einmal zu Ende gehen“, sind Wiener, Orthaber & Co. voller Tatendrang. Das umfasst die notwendige Winterarbeit ebenso wie die Planung von Veranstaltungen im Sommer: 3. Juli Fahrt des guten Willens, 1. August Oldtimertreffen Graggerer, Ende August Erzherzog-Johann-Oldtimer-Trophy in Stainz.