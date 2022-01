Historische Bauwerke bergen oftmals faszinierende Legenden und Geheimnisse. So auch Schloss Hornegg in Preding, wo Marie-Theres Holler und ihre Familie vor einiger Zeit jahrelangem Rätselraten um 127 verschwundene Türklinken ein Ende setzen konnten.

PREDING. "Seit wir hier leben, frage ich mich, warum in diesem Schloss keine einzige originale Messingklinke mehr vorhanden ist", gibt Marie-Theres Holler, die mit ihren Geschwistern Heinrich Holler, Christiane Kada und Meinhard Holler dem historisch bedeutenden Gut Hornegg in Preding neues Leben einhaucht, den Blick auf ein Rätsel frei, das nun - mit Blick auf das Material der Klinken - gelöst werden konnte:

"Messing war ein sogenannter kriegswichtiger Rohstoff und wurde ab 1940 in flächendeckend eingerichteten Sammelstellen abgegeben, um für die Rüstungsindustrie eingeschmolzen zu werden",

erklärt Holler infolge eigener historischer Recherchen. So auch die Türklinken des weststeirischen Schlosses - knapp 70 kg pures Messing .

Sammelstellen für kriegswichtige Rohstoffe

Während die Glocke des Schlosses aus 1760, die ebenso auf einem sogenannten Glockenfriedhof gelandet ist und in Hamburg eingeschmolzen hätte werden sollen, aufgrund ihres kulturhistorischen Wertes überlebt hat, sind die Türklinken wohl als Serienwaren in den Schmelzofen gewandert.

"So kommt es, dass es bis heute im Schloss keine einzige originale Türklinke mehr gibt", bestätigt Holler.

Die 127 verschollenen Türklinken von Schloss Hornegg in Preding wanderten historischen Quellen zufolge in den Schmelzofen.

Foto: Gut Hornegg

hochgeladen von Martina Schweiggl

Mittlerweile habe man zwar aus verschiedensten Quellen alte Messingklinken besorgen können und man könnte damit vermutlich einen recht großen Teil der angebrachten Aluminium-Klinken wieder durch historische Messingmodelle ersetzen, aber:

"Der Zustand der Türen dokumentiert diese Geschichte. Würden die Aluminiumklinken durch originale Messingmodelle ersetzt, wäre die ursprüngliche Ästhetik wieder hergestellt. Die Erzählung des Zeitdokuments wäre dann allerdings verschwunden",

steht die Gutsherrin nun vor der spannenden Frage, ob man alles so belassen soll wie es ist, oder ob man die fehlenden Türklinken ersetzen sollte.

Was meint ihr?

Sollten die verschollenen Türklinken von Schloss Hornegg durch andere alte Messingklinken ersetzt werden?

