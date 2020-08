Das Betätigungsfeld der Teilnehmer an der Sommerwoche im Jagd- und Landwirtschaftsmuseum konnte sich in der Tat sehen lassen. „Unser Thema lautete Rund ums Essen“, verriet Christine Sabongui-Lampl, dass den Kindern eine fundierte Übersicht über Ess- und Zubereitungsmöglichkeiten früher und heute geboten wurde. Dass darin die Herstellung der Speisen inkludiert war, verstand sich von selbst.

„Heute gilt Kochen als cool“, verriet die Koordinatorin, dass die Menschen seit jeher das gegessen haben, was sie selbst gemacht haben. „Aus Paradeisern kann man eine ausgezeichnete Soße zubereiten und aus Getreidekörner lassen sich Pizzateig oder Müsli herstellen“, bereitete sie die Kinder auf ihre kommenden Aufgaben vor. Immer eine wichtige Richtschnur: Die Speisen sollten regional hergestellt und saisonal verwendet werden. Dabei wurde der Begriff „Ökologischer Fußabdruck“ ausgiebig besprochen. Auch Plastik war negativ besetzt, beim Basteln fertigten die Teilnehmer selber in Wachstum.

Ein praktisches Beispiel für das Kochen: der selbstgemachte Müsliriegel. Das Brötchen für den Burger, der Brotteig und die Formen wurden selber hergestellt. Selbst das Ansetzen des Joghurts und das Machen der Gemüsechips blieb den Kindern nicht erspart. So fand sich Tag für Tag ein anderes Essen auf dem Speiseplan. Die zugehörigen Getränke (etwa der Wiesendudler) und die Jausen (etwa Butter, Honig oder Gemüsesticks) gehörten da selbstredend dazu. Als angenehm wurde von den Youngsters auch die tägliche Vorlesestunde (griechische Sagen auf Kinderart) nach dem Mittagessen empfunden.

Woher kommt die Butter? Auch darüber wurden die Teilnehmer aufgeklärt. Gerald Riedl vom Bienenzuchtvereins Stainz, wanderte mit den Kindern zur Schauanlage beim Getreidespeicher und erzählte ihnen alles Wissenswerte über die fleißigen Insekten. Ebenfalls im Programm: eine Führung durch Jagd-, Landwirtschaftsmuseum und Sonderausstellung „Die Jagd ist weiblich“.