Der Arbeitskreis Kameradschaft vom Edelweiß Weststeiermark mit LV-Ehrenobmann Anton Schneebacher, Martin Schneebacher und Wolfgang Kronabitter organisierte die 25. Sonnwendfeier am Dienstag, dem 21. Juni auf der Weinebene.

KameradenInnen der Ortsverbände Deutschlandsberg, Frauental, Groß St. Florian, Schwanberg und Köflach waren anwesend. Für die Durchführung der Feier war ein Team des Ortsverbandes Groß St. Florian zuständig.

Loderndes Sonnwendfeuer

Alois Fauland und Herbert Kigerl waren für das Holz verantwortlich, dass in dankenswerter Weise vom Sägewerk Rupert Reiterer kostenlos zur Verfügung gestellt wurde. Elfriede Brloznik, Anton und Waltraud Brunner sorgten für das leibliche Wohl.

Das Wetter war bis kurz vor Veranstaltungsbeginn regnerisch, doch der Regen hörte auf und LV-Obmannstellvertreter Gerhard Haring konnte die Feier offiziell eröffnen.

Er begrüßte die KameradenInnen der Ortsverbände und alle Gäste sehr herzlich. Besonder Grüße richtete er an den Protektor der K.v.E. Brigadier i. R. Josef Paul Puntigam mit Gattin, den Bürgermeister von Schwanberg Karlheinz Schuster, den Bürgermeister von Groß St. Florian Alois Resch, die Jagdhornbläser und die Osterwitzer Schuhplattler. Er bedankte sich bei der Forstdirektion Liechtenstein für die Erlaubnis zur Durchführung der Sonnwendfeier und bei der FF Glashütten für die Feuerwache. Bürgermeister Karlheinz Schuster als Hausherr betonte in seinen Grußworten, dass diese Tradition weiterleben soll und bedankte sich dafür bei den Kameraden vom Edelweiß.

In der Festansprache ging Protektor Brigadier i. R. Josef Paul Puntigam auf die Bedeutung der Sonnwendfeiern in der Vergangenheit und heute näher ein. Er sagte auch, dass diese Sonnwendfeiern vermutlich die ältesten Feste in Europa sind. Der längste Tag wird besonders gefeiert, da wir Menschen auf die Sonne und das Feuer angewiesen sind. Abschließend bedankte er sich für die Vorbereitung dieser Feierstunde. Nach den Feuersprüchen, vorgetragen von vier KameradInnen der Ortsverbände, wurde der Holzstoß entzündet.

Musikalisch begleitet wurde die Feier von den Jagdhornbläsern St. Hubertus und den Flying Hornies unter der Leitung von Franz Legenstein. Für Abwechslung sorgten die Schuhplattler unter der Leitung von Jakob Müller. Im Schein des Feuers entwickelte sich anschließend ein gemütliches Beisammensein.

LV-Obmannstellvertreter Gerhard Haring dankte den Gästen fürs Kommen.

Josef Strohmeier