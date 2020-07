Der Neubau der „Pflege mit Herz“-Senioreneinrichtung „Kastanienhof“ in Groß St. Florian hat planmäßig am 28. Juli mit einem symbolischen Spatenstich begonnen.

GROSS ST. FLORIAN. Das Haus, das voraussichtlich im Juli 2021 eröffnet, wird dem modernsten Stand entsprechen. In 56 Einzelzimmern und vier Doppelzimmern werden 64 pflegebedürftige Menschen rundum versorgt werden und ihren Lebensabend verbringen können. Es wird auch ein kleines, öffentliches Café im Haus entstehen.

Kastanienhof in Groß St. Florian wird verdoppelt

Bauherrin und Betreiberin des neuen Pflegeheims ist die in der Steiermark ansässige „Pflege mit Herz“, die Teil der Renafan Group ist.

Ihr Geschäftsführer Simon Welte dankte in seiner Rede sowohl der Gemeinde als auch der Landesregierung für die engagierte Unterstützung des Konzepts, das die Fortsetzung der ausgezeichneten Pflegequalität in einem neuen Haus ermöglicht. „Wir haben den Bedarf in Groß St. Florian gesehen, mehr Plätze in der Seniorenpflege anzusiedeln. Sehr positiv erwähnen möchten wir, dass wir von Tag eins an die Unterstützung von Bürgermeister Alois Resch hatten sowie die der Landespolitik. Hier gilt mein Dank auch dem hier anwesenden Landtagsabgeordneten Gerald Holler in Vertretung für den Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer wie Landesrätin Juliane Bogner-Strauss", betonte Welte.

„Ich wünsche der Baustelle einen guten Verlauf sowie ein pünktliches 'Fertigwerden' und freue mich für alle Mitarbeiter sowie Bewohner für die Gemeinde Groß St. Florian“, ergänzte Bgm. Alois Resch anlässlich des Spatenstichs.

Gute Infrastruktur



Durch das neue Haus wird auch die Modernisierung der Betreuung von Menschen mit Behinderungen ermöglicht, die bislang im „Akazienhof“ in Wettmannstätten untergebracht waren. Sie werden in die bestehenden, dann renovierten Räumlichkeiten des alten „Kastanienhofs“ in Groß St. Florian umsiedeln. Sowohl die Wohnsituation als auch die Tageswerkstätten sichern den Betreuten und ihrem 50-köpfigen Mitarbeiterteam eine langfristig rechtssichere Perspektive. Am neuen Standort samt guter Infrastruktur und der Einbindung in die Gemeinde Groß St. Florian wird, so Renafan, die Inklusion der Betreuten deutlich verbessert sein, die ausgezeichnete Betreuungsqualität und der Schutz der jahrzehntelangen Beziehungen der Klienten und ihrer Betreuern bleiben gewahrt.

Die bestehenden Tageswerkstätten werden weiterhin zur Verfügung stehen. Der Akazienhof in Wettmannstätten wird ebenfalls fortgeführt und wird zukünftig 75 Seniorenpflegeplätze anbieten.

