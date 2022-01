Spielplätze, Wanderwege, Kinderbetreuung und viele weitere Angebote zeichnen Gemeinden aus, die mit dem staatlichen Gütezeichen "Familienfreundlichen Gemeinde" ausgezeichnet werden. Kürzlich fand das Re-Audit für jene Gemeinden in Rahmen einer feierlichen Online-Veranstaltung statt. In unserem Bezirk sind zwei Gemeinden im Re-Audit zertifiziert worden.

ST. STEFAN OB STAINZ/ST. PETER IM SULMTAL. Insgesamt haben bereits knapp 600 Gemeinden (59 STMK) sowie 13 Regionen (1 STMK) österreichweit an der Zertifizierung "Familienfreundliche Gemeinde" bzw. "Familienfreundliche Region" der Familie & Beruf Management GmbH teilgenommen, das sind rund 30 Prozent aller österreichischen Gemeinden. Somit profitieren bereits über 2,7 Millionen Bürgerinnen und Bürger, also über ein Viertel der Gesamtbevölkerung, von den familienfreundlichen Maßnahmen.

Elf Gemeinden in der Steiermark

Heuer wurden österreichweit 100 Gemeinden und fünf Regionen als familienfreundlich von Familienministerin Susanne Raab gemeinsam mit dem Präsidenten des Österreichischen Gemeindebundes, Alfred Riedl, ausgezeichnet.

„Gerade in den letzten Jahren hat die Vereinbarkeit von Familie und Beruf neu an Bedeutung gewonnen. Familienfreundliche Maßnahmen in Gemeinden bedeuten eine Erhöhung der Lebensqualität für Österreichs Familien und mehr Flexibilität in ihrer Lebensgestaltung“, betont Familienministerin Susanne Raab.

„Über das Zusammenleben der Generationen, Kinderbetreuung und Jugendarbeit, die Pflege sowie würdiges Altern und vieles mehr - jedes Jahr aufs Neue fasziniert es mich, wie viele tolle, familienfreundliche Maßnahmen von den Gemeinden entwickelt werden“, ergänzt Präsident Alfred Riedl. Der Österreichische Gemeindebund unterstützt seit über zehn Jahren die Gemeinden und Regionen auf ihrem Weg hin zu mehr Familienfreundlichkeit.

Zwei Gemeinden im Bezirk Deutschlandsberg

Aus der Steiermark waren heuer elf Gemeinden und eine Region dabei, in denen rund 44.000 Steirerinnen und Steirer von den familienfreundlichen Maßnahmen profitieren. Sieben steirische Gemeinden wurden zusätzlich mit dem UNICEF-Zusatzzertifikat "Kinderfreundliche Gemeinde" ausgezeichnet.

LAbg. Maria Skazel, Bürgermeisterin in St. Peter im Sulmtal, und Stephan Oswald,, Bürgermeister in St. Stefan ob Stainz, freuen sich über das Re-Audit zur "Familienfreundliche Gemeinde".

Foto: Alois Rumpf

hochgeladen von Susanne Veronik

Im Bezirk Deutschlandsberg sind St. Peter im Sulmtal und St. Stefan ob Stainz aktuell mit diesem Re-Audit zertifiziert worden, für das sich die jeweiligen Gemeindeteams gemeinsam mit der Bevölkerung einem stetigen Entwicklungsprozess zur Steigerung der kommunalen Lebensqualität speziell für Familien stellen.

Im Europadorf St. Peter im Sulmtal

"Bereits unter meinem Vorgänger, Bgm. a. D. Alois Painsi wurde unter Einbindung der Bevölkerung und aller Generationen der Prozess gestartet. Somit ist St. Peter im Sulmtal seit 2013 eine zertifizierte 'Familienfreundliche Gemeinde“", freut sich LAbg. Bgm. Maria Skazel, dass jetzt bereits zum zweiten Mal das Re-Audit für das Europadorf erfolgreich durchgeführt worden ist.

"Unter reger Beteiligung wurden gemeinsam mit dem Familienausschuss

weitere elf Maßnahmen für ein Plus an Familienfreundlichkeit in den nächsten drei Jahren zur Beschlussfassung im Gemeinderat vorbereitet." LAbg. Bgm. Maria Skazel aus St. Peter im Sulmtal

Einbindung der Bevölkerung in St. Peter im Sulmtal

Dank gilt dabei dem Team um Familienausschuss-Obfrau Gemeinderätin Daniela Galli und allen, die sich in dem Prozess zu noch mehr Familienfreundlichkeit in St. Peter mit ihren Ideen eingebracht haben.

Im Re-Zertifizierungsprozess lag die Latte ziemlich hoch, da im Rahmen der letzten Zertifizierung 2016 alle dort beschlossenen Maßnahmen umgesetzt worden sind.

Elf Maßnahmen im Katalog von St. Peter

Kostenfreie Windeltonnen werden für Babys/ Kleinkinder/Seniorinnen und Senioren/Menschen mit Behinderung bei Bedarf zur Verfügung gestellt

Der Kinderspielplatz bei der Teichanlage soll erneuert werden

Übergabe von "Lebensbäumen" bei Geburten

Der Schulhof bei der Volksschule soll attraktiviert werden

Erlebniswanderweg: Ein Wanderweg mit verschiedenen Stationen zum aktiven Mitmachen ist in Plaunung

Schulstartpaket: Jeweils zu Schulbeginn wird ein Heftpaket für Kinder aller Schulstufen zur Verfügung gestellt

Getränkeautomat am Sportplatz

Neues Team im Kindergemeinderat

Heilkräuter um St. Peter im Sulmtal: Viermal pro Jahr sind kräuterpädagogische Workshops geplant

Die Bobbycarstrecke soll im Außenbereich des Kindergartens neu angelegt werden

Müllkübel entlang von stark frequentierten Wegen

Jugend hat das Wort

Mit der Wiedereinführung des Kindergemeinderates gibt man in St. Peter den jüngsten Gemeindebürgerinnen und -bürgern die Gelegenheit, aus ihren Ideen Projekte zu entwickeln und diese mit dem Gemeinderat auch umzusetzen. Auf diesem Weg zu demokratischen Entscheidungen werden die Kinder professionell von der Landentwicklung Steiermark sowie von engagierten Gemeinderätinnen und -räten begleitet.

"Als positiven Nebeneffekt erhoffen wir uns eine noch stärkere Bindung zur Heimatgemeinde. Vielleicht wird ja der eine oder andere als Erwachsene Teil des Gemeinderates werden", blickt Skazel voraus.

St. Stefan ob Stainz hat viel vor

Auch in St. Stefan ob Stainz ist heuer die Installierung eines Kindergemeinderates geplant, um so die Jugend aktiv ins Gemeindeleben einzubinden.

"Familien, Kinder- und Jugendarbeit sind uns sehr wichtig. Sie sind nicht nur unsere Zukunft, sondern wir möchten ihnen Raum und Platz geben, sich in unserer Gemeinde wohl zu fühlen, sich einzubringen, mitzuarbeiten, zu gestalten und Umsetzungen zu planen. Stephan Oswald, Bürgermeister in St. Stefan ob Stainz

St. Stefan ob Stainz ist erstmals 2018 als "Familienfreundliche Gemeinde" ausgezeichnet worden, im Jahr 2021 hat die Gemeinde die „Re-Zertifizierung“ erhalten.

Stolz ist man im Gemeindeteam darauf, dass viele der Maßnahmen aus dem Prozess "familienfreundliche Gemeinde" so großen Anklang in der Bevölkerung finden.

So ist der neu eingerichtete Familienchor ein gelungenes gemütliches Zusammentreffen quer durch die Generationen, wo die Freude am spontanen Singen im Vordergrund steht.

Kinderspielplatz und Streuobst

Auch der Kinderspielplatz war ein lang gehegter Wunsch aus der Bevölkerung, der im Herbst 2021 mit Initiative der Volksschulkinder erfüllt werden konnte.

Ein besonderes zukunftsweisendes Projekt ist die Leader-geförderte Streuobstinitiative St. Stefan, mit Verteilung von Gratis-Apfelbäumen an die Bevölkerung über die Auflage eines Apfelkochbuches bis hin zum Streuobst-Wanderweg, der in wenigen Wochen eröffnet werden wird.

Zielvereinbarungen für das Re-Audit in St. Stefan

Öffentlicher Kinderspielplatz - umgesetzt 2021

Sommerkinderbetreuung – Angebotskatalog 2022

Gründung eines Familienchors - umgesetzt seit 2020

Kinder-Eltern-Treff - umgesetzt seit 2020

EU Leader Projekt „Streuobstinitiative St. Stefan ob Stainz“ umgesetzt seit 2019 inkl. Streuobstwanderweg - Umsetzung 2022

Demenzfreundliche Gemeinde umgesetzt seit 2019

Ausbau Genusswanderweg Zachgraben

Dieser Artikel könnten dich ebenfalls interessieren:

Das neue Clubhaus für den Tennisverein in St. Peter ist ein Ass

Nagelneuer Spielplatz in St. Stefan ob Stainz