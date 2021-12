In einer Woche werden in den meisten Wohnungen Christbäume aufgestellt, geschmückt und mit Kerzen beleuchtet. Vielen öffentlichen Plätzen dient ein beleuchteter Baum als Zierde, hier wird aber eher von einem Weihnachtsbaum gesprochen.

In diesem Bericht soll von der Fichte auf dem Stainzer Hauptplatz die Rede sein. Sie ist 19 Meter hoch und exakt 47 Jahre alt. „Wir haben sehr genau die Jahresringe gezählt“, wollte Wirtschaftshofmitarbeiter Wolfgang Kumpusch auf Nummer sicher gehen. Für das Fällen des Baumes waren Martin Gollob und Alfred Jakob zuständig. Ganz interessant: Der Baum hatte sein Domizil auf dem Gelände des Freibades Stainz. Für das Aufstellen auf dem Hauptplatz musste die Firma Prangl mit einem leistungsstarken Kran (der Stainzer Kran ist nicht für derartige Lasten ausgelegt) angefordert werden. Das Bestücken mit den Lichtgirlanden erfolgte dann mit der Drehleiter der Feuerwehr.

Interessante Details

Ein Blick in die Historie gefällig? In urchristlichen Zeiten dienten immergrüne Pflanzen (etwa Lorbeer) als vorweihnachtlicher Schmuck und als Abwehr gegen böse Geister. Als Nachfolger etablierten sich so genannte Paradiesbäume, die an die Vertreibung von Adam und Eva aus dem Paradies erinnerten. Im 15. Jahrhundert fassten in Deutschland schließlich Christbäume Fuß. So erzählte etwa Johann Wolfgang von Goethe in seinen „Leiden des jungen Werther“ von einem geschmückten Weihnachtsbaum. Nach der Verbreitung in Europa schaffte der Brauch mit den Auswanderern den Sprung in die Vereinigten Staaten. Vielfach wurde er als Ergänzung oder Ersatz zur Weihnachtskrippe angesehen. Heute gibt es faktisch keine Ortschaft mehr ohne beleuchteten Baum zur Weihnachtszeit.

1982 ließ Papst Johannes Paul II erstmals einen Baum auf dem Petersplatz aufstellen, seit 1995 steht ein österreichischer Baum vor dem EU-Parlament in Brüssel und 2014 belieferte Stainz die Landeshauptstadt Graz mit einem 26 Meter hohen Weihnachtsbaum. Es gibt auch andere Dimensionen: Rio de Janeiro beherbergt mit 85 Metern den größten schwimmenden Baum, 45 Meter misst der gleichfalls künstliche Baum in Dortmund und in Amerika wird der gut 1.500 Jahre alte „General Grant Tree“ in Kalifornien als nationaler Weihnachtsbaum verehrt.