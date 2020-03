Die Grazer Frauenphilharmonie ist ein junges, professionelles Orchester, das 2019 gegründet wurde. Ihre Mitglieder sind international ausgebildete Berufsmusikerinnen.

Die Künstlerinnen, größtenteils auch Mütter, wollen zeigen, dass künstlerische Tätigkeiten und private Verpflichtungen vereinbar sind. Das Ensemble ist ein Projektorchester und arbeitet mit verschiedenen internationalen Musikerinnen und Solistinnen zusammen. Eine Besonderheit der Grazer Frauenphilharmonie ist das Thema „Frauen in der Kunst. Daher wurde auch der internationale Frauentag als Termin für dieses Frühlingskonzert gewählt, um zu zeigen, dass Frauen Familie, Hobby und Beruf sehr gut miteinander vereinbaren können.

Am Sonntag, dem 8. März gastiert die Grazer Frauenphilharmonie in der Pfarrkirche Pölfing-Brunn. Beginn des Frühlingskonzertes ist um 15.00 Uhr. Bei diesem Frühlingskonzert in Pölfing-Brunn, das von Gerhard Schreiner organisiert wird, werden bekannte Stücke wie die berühmten 4 Jahreszeiten von Antonio Vivaldi, die Fledermaus-Quadrille oder die Annen-Polka von Johann Strauß Sohn, der Frühlingsstimmen-Walzer von Johann Strauß, einen Auszug aus der Operette „Der Bettelstudent“ von Carl Millöcker oder auch der Walzer in A-Dur von Johannes Brahms präsentiert.

Moderiert wird dieses Konzert von Gerda Müller-Wieser mit eigenen Gedichten und Gedanken. Karten, zum Preis von 15,-- €, gibt es unter gerhard.schreiner1@gmail.com oder 0664 3707 458.