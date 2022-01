Am 8. Jänner zog die Freiwillige Feuerwehr Groß St. Florian Bilanz über das vergangene Jahr. Die ordentliche Wehr- und Wahlversammlung fand unter den aktuellen Corona-Auflagen statt, die Florianis durften zahlreiche Ehrengäste begrüßen. Zur Feier des Tages wurde Manfred Koinegg als neuer Kommandantenstellvertreter gewählt.



GROSS ST. FLORIAN. Der Kommandant HBI DI Dieter Messner begrüßte bei der Feuerwehr gerne gesehene Gesichter: darunter Volksanwalt Werner Amon, Vizebürgermeister Maria Kögel und Werner Reiterer, Gemeindekassier Franz Nebel und Gemeinderat Moritz Purr. Seitens des Bereichsfeuerwehrverbandes Deutschlandsberg durfte man sich über einen Besuch von Bereichsfeuerwehrkommandanten OBR Josef Gaich und dem zuständigen Abschnittsfeuerwehrkommandanten ABI Wolfgang Fellner freuen. Nach der Begrüßung der Ehrengäste gedachten die Versammelten den in den vergangenen zwei Jahren Verstorbenen EABI Gerhard Messner und EHBM Franz Fartek.

Starkes Einsatzjahr 2021

Die FF Groß St. Florian musste im Berichtszeitraum vom ersten Jänner bis zum 31. Dezember im vergangenen Jahr zu insgesamt 147 Brand- sowie technischen Einsätzen mit insgesamt 1.141 Einsatzstunden ausrücken. Im vergangenen Berichtsjahr wurden 4.189 freiwillige unentgeltliche Stunden von den Frauen und Männern der Feuerwehr in Groß St. Florian für Einsätze, Übungen, Verwaltung und Veranstaltungen erbracht. Der Kommandant HBI DI Dieter Messner und der Schriftführer OLM Moritz Purr erzählten von den zahlreichen Ereignissen im vergangenen Jahr, außerdem wurden die Tätigkeitsberichte der einzelnen Sonderbeauftragten und der ausführliche Kassabericht von Kassier LM Gernot Steinbauer vorgestellt.

Ehrbare Leistungen



Der Rückblick auf ein arbeitsreiches Jahr bot auch den idealen Rahmen, um verdiente Kameradinnen und Kameraden zu befördern oder für ihre Leistungen zu ehren: Angelobt wurden JFM Felix Amon, JFM Tobias Edler, JFM Tobias Koinegg und JFM Anna Resch. Sie erhielten das Zertifikat zur positiven Absolvierung der Grundausbildung.

HBI DI Dieter Messner gratulierte den jugen Florianis JFM Tobias Koinegg, JFM Tobias Edler, JFM Felix Amon, JFM Anna Resch zur Absolvierung der Grundausbildung.

Foto: FF Groß St. Florian

hochgeladen von Katrin Löschnig

OFM Mario Resch wurde zum Hauptfeuerwehrmann befördert und OFM Bernhard Reinbacher erhielt das Zertifikat für die erfolgreiche Absolvierung des Gruppenkommandantenlehrgangs „Führen I“. Auch die langjährige Treue der Feuerwehrleute wurde angemessen geehrt: Die Medaille für die 25- jährige verdienstvolle Tätigkeit auf dem Gebiet des Feuerwehr und Rettungswesens wurde an LM Christian Kneissl, OLM Anton Stoisser, BM Georg Poprask und OBI Gerald Legenstein verliehen. Die Medaille für 40 Jahre erhielten HLM d.F. Christian Kager und HLM Andreas Kager. Die Medaille für ganze 60 Jahre erhielt ELM Alois Dengg.

ABI Wolfgang Fellner, Vzbgm. Maria Kögel, LM Christian Kneissl, OLM Anton

Stoisser, BM Georg Poprask, OBI Gerald Legenstein, HLM d.F. Christian Kager,

HLM Andreas Kager, ELM Alois Dengg, HBI DI Dieter Messner, OBR Sepp Gaich und

Volksanwalt Werner Amon

Stoisser, BM Georg Poprask, OBI Gerald Legenstein, HLM d.F. Christian Kager, HLM Andreas Kager, ELM Alois Dengg, HBI DI Dieter Messner, OBR Sepp Gaich und Volksanwalt Werner Amon Foto: FF Groß St. Florian

hochgeladen von Katrin Löschnig

Das Verdienstzeichen 3. Stufe vom Landesfeuerwehrverband Steiermark wurde an HLM d. F. Rene Schneebacher und das Verdienstkreuz in Bronze vom Bereichsfeuerwehrverband Deutschlandsberg an OFM Bernhard Reinbacher und OFM Marcel Wechtitsch verliehen. Das Verdienstkreuz in Silber des Bereichsfeuerwehrverbandes Deutschlandsbergs durfte HBI DI Dieter Messner in Empfang nehmen.

Neuwahl des Kommandos

Im Anschluss an die Wehrversammlung wurde die alle 5 Jahre notwendige Neuwahl des Kommandos unter dem Wahlvorsitzenden ABI Wolfgang Fellner abgehalten. Der Wahl zum Kommandanten stellte sich der bisherige HBI DI Dieter Messner und zum Kommandanten-Stellvertreter LM Manfred Koinegg. Das erfreuliche Ergebnis zeugt von der guten Zusammenarbeit innerhalb der FF Groß St. Florian: die beiden wurden in ihrem Amt mit großer Mehrheit bestätigt. Auch OBR Sepp Gaich und ABI Wolfgang Fellner erwähnten in ihren Grußworten die hohe Einsatzbereitschaft und den guten Zusammenhalt der Feuerwehr, dankten dem scheidenden OBI Gerald Legenstein und gratulierten dem neuen Führungsteam. Der Abschluss der Wehr- und Wahlversammlung musste dieses Jahr leider ohne einen gemütlichen Ausklang zu Ende gehen, allerdings zeigt man innerhalb der Feuerwehr bereits viel Zuversicht und Freude für das kommende Jahr.