Auf meiner Wanderung zur Brendlhütte, bzw. zur Kramerin, ist mir diese uralte Tanne untergekommen. Dieses Monstrum einer Tanne, hat satte 460 cm Umfang bei einem Durchmesser von etwa 150 cm. Sie hat einen Ausleger in Bodennähe, welcher so stark ist, daß man als Einzelperson nicht herum langen kann. Aus diesem "Ast" wachsen an dessen Ende zwei Tannenbäume hoch, welche etwa so starke Stämme haben wie die meisten Fichten im umliegenden Wald. Jagt man nun die Maße dieser Tanne durch das Netz, um ihr ungefähres Alter zu ermitteln, kommt man bei besten Bedingungen auf über 200 Jahre. Entscheidend ist hier die Seehöhe und der Umstand ob sich der Standort auf der Sonnenseite oder auf der Schattenseite des Hanges befindet. Nun, unsere Tanne steht auf der trockenen Sonnenseite auf etwa 1200 bis 1300 m Seehöhe, das heißt somit sie wird wohl um einiges älter sein. Der Wald um sie herum ist zwischen 50 und 70 Jahre alt, also ist sie mit Sicherheit einige Jahrzehnte Gewittern und Stürmen, schutzlos und frei stehend ausgesetzt gewesen. Da jetzt, nicht zuletzt durch den Klimawandel, eben diese Wetterkapriolen um einiges heftiger wurden, grenzt das schon an ein Wunder, daß die Auswüchse nicht vom Ausleger abgerissen würden. Wie auf den Fotos ersichtlich, ist die Alte Dame zu allem Überfluss auch hohl, das Loch ist so groß, daß ein Erwachsener sich reinsetzen könnte. Das sie nach den vergangen Stürmen immer noch steht, ist wohl das nächste Wunder. An dieser alten Tanne sieht man einmal mehr, welche unbändige Kraft unsere Mutter Natur entwickelt, um auch mit widrigsten Bedingungen fertig zu werden. Fazit, wie von mir schon in einigen Beiträgen erwähnt: Die Natur findet immer einen Weg!