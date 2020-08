Das Augustinifest wurde im Vorjahr erstmals zelebriert. „Es sollte“, so sein Begründer Florian Hubmann, „die Weine der Region darstellen und den Weinbauern eine Bühne bieten.“ In seiner zweiten Auflage zeichnet heuer Claudia Dunst-Mösenlechner für die Organisation verantwortlich. Sie hat den Event deutlich ausgebaut und das Angebot verbreitert. Die nächsten Highlights: am 15. August die Weintafel auf dem Hauptplatz und das Genussdinner im „Stainzerhof“.

Am vergangenen Wochenende war das Kaufhaus Hubmann ein Teil des Geschehens. Den 7. August reservierte Firmenchef Florian Hubmann der Präsentation seiner italienischen Linie. Verkostungen von Schinken und Käse waren dabei ebenso zu finden wie die italienischen Spezialitäten in den Verkaufsregalen. Eine Besonderheit aus regionaler Sicht: Die Käserei Mooskirchen kreierte einen eigenen Augustini-Käse. Was nicht fehlen durfte: das Angebot an südlichen Weinen. Erstmals dabei war die Augustini-Röstung der hauseigenen Kaffeelinie, die mit den Attributen harmonisch, ausgewogen und schonend versehen wurde.

Dem italienischen Gaumengenuss stand tags darauf der bodenständige Schilcher gegenüber. Juniorchef Wolfgang Klug vom Weingut Markus Klug hatte seinen Augustiniwein Schilcher aus dem Ried Hochgrail DAC mitgebracht. „Die Trauben sind länger gereift“, bezeichnete er den Wein als volumenreich am Gaumen, sehr mineralisch, fruchtig und mit gut eingebundener Säure. Zweiter regionaler Vertreter war Christian Klug vom Weinbaubetrieb Klug-Voltl, der den „Diamant“ vom Ried Hochgrail DAC als Augustiniwein präsentierte. „Er ist kräftig, ausgewogen und mild am Gaumen“, beschrieb er den lange gereiften Wein als gut in die Schilcher-Palette des Hauses passend.

Ein Nachsatz zum Augustinifest-Programm des Wochenendes: Gastwirt Ewald „Schlosstoni“ Zarfl servierte seinen Gästen ein hervorragendes Genussdinner in mehreren Durchgängen.