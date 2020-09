Am 29. Juli absolvierte La Strada seinen ersten Auftritt in Stainz, am vergangenen Mittwoch bekam der Schilchermarkt mit dem Theater Zitadelle, Ray Lee, Nimú und Les Quat’fers en l’air einen ordentlichen Nachschlag. Die Künstler intonierten damit quasi den dritten der von Intendant Werner Schrempf ausgerufenen vier Sätze.

Der Auftakt vollzog sich wie gewohnt mit dem Theater Zitadelle im Freigelände des Rauchhofs in Wald. Gutes Kindertheater hatte sich Daniel Wagner auf seine Fahnen geschrieben. Konkret zeigte er dem vorwiegend jungen Publikum, dass es sich auszahlt, mutig zu sein. Mutmacher gegen Angstmacher lautete die Konfrontation, aus der zu guter Letzt Hans Hase als Sieger aus dem Kampf gegen den Fuchs hervorging. Der Lohn? Er durfte sich künftig mutiger Angsthase nennen.

Auch das gibt es bei La Strada. Das arrogante Kleid namens Pepita einer einstigen Diva hängt gemeinsam mit dem zerfransten Anzug des Clowns mit der Bezeichnung Otto im Keller des Opernhauses. Und das wäre wohl noch lange so geblieben, hätte sich nicht Johannes Stubenvoll der beiden Garderoben angenommen. Und so gingen die beiden Kleidungsstücke aus sich heraus und erzählten von Vertrauen, Freundschaft, Träumen und Mut. Nimú (Nikodem Museum) machte aus „Einfach weggehängt“ eine sehr lebendige Geschichte.

Um Dur oder Moll, um Wohlklang versus Ohren zuhalten ging es beim englischen Klangkünstler Ray Lee. Ausgestattet mit einer Schallkugel, mussten sich die Teilnehmer von verschiedenen Startpunkten den richtigen Weg bahnen. Wohin der ging? Das wurde nicht verraten, einzig die Kugel und ihr Ton wiesen den Weg. Ein falscher Richtungswechsel und schon schlug die Disharmonie gnadenlos zu. Der Lohn nach Erreichen des Ziels auf dem Hauptplatz? Ein harmonisches Konzert im pulsierenden Netz der elektronischen Klänge.

Tolpatschigkeit auf höchstem Niveau. Oder sollte man besser sagen: Hochleistungsartistik mit tolpatschigem Anstrich. Das Artistinnenduo Gabi Chitescu und Garance Hubert-Samson auf dem Turm verband Komik mit zirzensischer Perfektion, die vom Publikum mit frenetischem Applaus bedacht wurde. Dass die Vorführungen nur scheinbar aus dem Handgelenk abgerufen wurden, zeigte der Schweiß in den Gesichtern der Künstlerinnen. Da war das verspritzte Wasser in sechs Metern Höhe wohl eine wahre Wohltat.

Insgesamt: Trotz der Corona-Beschränkungen kamen die Besucher voll auf ihre Rechnung. Gratulation an die Verantwortlichen für die Erstellung eines Covid-tauglichen Ablaufs.