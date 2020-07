STAINZ. - Das größte Verdienst des tourenden Theaterzentrums Deutschlandsberg? Es brachte Kultur zu den Menschen. Und damit die Bestätigung für viele, dass die vergangenen Corona-Monate für eine gewisse Leere verantwortlich zeichneten, der nun Abhilfe geboten wurde.

Mit Fritz Grünbaum und Kurt Tucholsky hatte sich die für Dramaturgie und Regie zuständige Julia Zach literarische Schwergewichte ausgesucht. Beiden gemeinsam: Sie stellten Satirisches und Kabarettistisches in den Mittelpunkt, sie verstanden sich als Sprachformer, sie befanden sich mitten unter den Menschen. Noch eine Gemeinsamkeit: Sowohl Grünbaum als auch Tucholsky kamen in Konflikt mit dem Nationalsozialismus und starben in relativ jungen Jahren.

„Foah ma in’d Höll!“ Paul Diwiak, Dorothée Diwiak und Peter Weiss als musikalische Begleiter, die auch eine blaue Wanz’n auf die Mauer setzten, deuteten mit ihrem Eingangslied die Richtung des Programms an. Ganz so schlimm wurde es jedoch nicht. Vor allem, da das Leben im Fell recht respektvoll dargestellt wurde. Und die Zunge – so die Aussage – hätten Männer auch hierzulande heraußen, wenn sie einer Frau nachgeifern. Auch die Angst vor dem Wolf in der Erzählung vom Rotkäppchen stellte sich als unbegründet heraus, handelte es doch um den Länderbank-Büroangestellten Jaques Wolf.

Nur gut, dass sich das Ensemble in seiner Sprechkultur nicht dem Witze-erzählenden Ehepaar Trude und Walter anschloss, das seine Pointe wegen gegenseitiger Unterbrechungen, Interpretationen und Unterstellungen so gar nicht an den Mann bringen konnte. Der Vortrag von Sepp Brauchart, Charly Diwiak, Kathrin Diwiak, Katrin Engelbogen, Sabine Kniepeiss und Gerd Wilfing war – trotz der Kühle im offenen Lokal – pointiert, engagiert und von großer Authentizität. Die zahlreichen Zuschauer glaubten die Geschichte vom aufblasbaren Hausgötzen Zippi, der eine Reise zu zweit ermöglichte, ebenso wie die Annäherung an das Sterben (sich dumm anstell’n, dass nix wird) oder das Na denn-Idealbild einer Ehe (sie war zum größten Teile, verbrannte Milch und Langeweile).