Mag schon sein, dass die Tiere im Wald heuer noch ausreichend Nahrung finden. Die Botschaft der Waldweihnacht, welche die Kinder (& Mamas, Papas, Omas, Opas etc) des Kindergartens Rassach am vergangenen Freitag in den Wald trieb, ist aber unverändert aufrecht: Auch Tiere brauchen unsere Aufmerksamkeit.

Nach dem Festtagslied und der Begrüßung durch Leiterin Bettina Kleinhappel zog die Gruppe in Richtung Wald los. Mit dabei auch Robert Orthaber und Peter Wallner, die als musikalische Begleiter fungierten. Im Mittelpunkt standen aber die Kinder, die bei der ersten Station in Versform erklärten, wie ein Weihnachtsbaum zu behandeln ist: Der Fünfte steckt die Kerzen dran – und zusammen zünden sie sie an! Was passte besser drauf, als ein gemeinsam gesungenes „O Tannenbaum“.

Letzte Station des Rundganges war der aus den Vorjahren bereits bekannte Weihnachtsbaum, der in der Folge mit Erdnussketten, Äpfeln, Karotten und Vogelfutter geschmückt wurde. Mit einem Lied erzählten die Kinder von der Herbergsuche von Josef und Maria, bevor sie den Weihnachtsstern in den Mittelpunkt stellten: Kommt alle mit und singt, er zeigt uns den Weg, der uns zur Krippe bringt! Unter dem Schein der Kerzen und dem Spritzen der Sternflitzer fand die Feier mit dem gemeinsamen „Ihr Kinderlein kommet“ ihren Abschluss.

Den Ausklang feierten die Kinder im Garten bei Tee und Keksen, mit „We wish You a merry Christmas“ drückten sie ihren Wunsch auf frohe Weihnachten aus.