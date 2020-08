Land des Schilchers, Land an der Koralm: Wer in Deutschlandsberg daheim ist, muss das ganz einfach lieben.



Von der Idylle Soboths bis zum Industriestandort Lannach, von der hohen Koralm bis zum g’schmackigen Sulmtal: Wir Deutschlandsberger können wirklich behaupten, das es uns eigentlich an nichts fehlt. Wenn wir denn wollen, sind wir sogar in wenigen Minuten in der Landeshauptstadt, aber selbst die GUler werden zugeben müssen: Ihr fahrt viel lieber raus zu uns als rein in die Stadt.

Weingärten mitten in der Stadt – wer fährt hier nicht gerne durch?

Foto: Michl

hochgeladen von Simon Michl

Erlaubt mir daher eine Frage, die gerade aktuell ist: Macht ihr heuer auch Urlaub daheim? Dann gehört ihr ja vielleicht zu den zahlreichen Gästen aus ganz Österreich, die in diesem Sommer für ausgebuchte Betten im Schilcherland sorgen. Die beweisen, was wir in Deutschlandsberg eh schon immer gewusst haben: Wir leben auf einem der schönsten Fleckerl der Erde. Wer das – aus irgendeinem Grund – nicht glaubt, kann auch gerne Weststeirer selbst fragen. Das hab ich vor ein paar Jahren in einer Videoserie getan. Viele haben dabei von einem ganz besonderen Gefühl der Heimat gesprochen, wenn sie wieder nach Hause fahren und am Heimweg in unseren schönen Bezirk hineinblicken können: umgeben von ganz viel Grün, eingebettet zwischen Hügeln, die mit einem ausgeglichenen Klima gleichermaßen zum Reifen des Weins als auch zum Wandern und Radfahren einladen.

Erhaben: Von der Wolfgangikirche aus überblickt man praktischen den ganzen Bezirk Deutschlandsberg.

Foto: Michl

hochgeladen von Simon Michl

Uns wird gerne Gastfreundlichkeit nachgesagt, aber wir wissen auch: Wir sind oft engstirnig und manchmal kompliziert. Wir sind eben auch nur Österreicher. Und wer Österreich mag, wird Deutschlandsberg lieben.

Sollte das noch nicht reichen, stelle ich euch noch eine Frage: Gibt es in der Steiermark einen liebevolleren Dialekt als den weststeirischen? Spätestens seit Paul Pizzera nicht. Und wenn es immer noch Argumente braucht, um euch zu überzeugen, kann ich noch zwei Joker ziehen, die fast jedes Duell gewinnen: Schilcher und Kürbiskernöl.