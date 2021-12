Kein Grundwasser in Kloster: Im November war der Ortskern des Ortsteils Kloster mehrere Tage von der Grundwasserversorgung ausgeschlossen - Ursache dafür war ein Wasserleitungsschaden, der nun fachgerecht behoben wurde.



DEUTSCHLANDSBERG. Gerade in Zeiten wie diesen wird einem bewusst, wie wichtig die Aufrechterhaltung von lokaler Infrastruktur ist - so auch in den entlegenen Ortsteilen der Stadtgemeinde Deutschlandsberg. Für zahlreiche Haushalte in Kloster heißt es nun aufatmen: Nach unzähligen Arbeitsstunden konnte die schadhafte Leitungsstelle lokalisiert werden. Dank der Zusammenarbeit des Wirtschaftshifleiters Josef Klug und des Installateurteams der Stadtgemeinde Deutschlandsberg konnten die Schäden behoben werden.