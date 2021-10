Bislang hieß die Hilfsaktion der Ausdauersportlerin Claudia Müller aus Stallhof „Wir radeln – du hülfst!“ Die Corona-Beschränkungen ließen und lassen das Rad fahren in einem Zelt nicht zu. Deshalb entschied sich die Fünffach-Weltmeisterin im Eisschwimmen für den Umstieg auf das Wasser. Konkret: Sportler sind eingeladen, mit Claudia Müller ins Wasser zu gehen und vielleicht 25 Meter zu schwimmen.

Zugegeben: Ganz einfach wird die Angelegenheit nicht. Denn das Wasser, das die Athletin meint, erreicht gerade einmal die Temperatur von vier Grad. Aber zumindest einmal bis zur Hüfte hineinsteigen, sollte doch möglich sein. Sie selber hat sich ein ungleich anspruchsvolleres Ziel gesteckt: Sie will als erste Frau in Österreich die nautische Meile (1.849 Meter) schaffen. Sie dürfte sich dann – nachdem sie heuer auch den Double Ironman absolvierte – „Nautic Ice Double Woman“ nennen.

Nautische Meile als Ziel

Der Versuch, die nautische Meile zu schwimmen, bedarf einer organisatorischen Kraftanstrengung. Ein „Official“ sorgt für die Ordnungsmäßigkeit des Bewerbs, er prüft die Streckenlänge, achtet auf die Zeitnehmung und schaut auf die Wassertemperatur. Richtig, denn hier gibt es eine klare Regelung: Nur bei einer Wassertemperatur von maximal vier Grad wird das Rennen als Eisschwimmen anerkannt. Der Versuch wird wegen der erforderlichen Wassertemperatur daher nur recht kurzfristig angesetzt werden können. Claudia Müller ist gerade dabei, die passende Location für den Versuch auszukundschaften. Als Zeit schwebt ihr Mitte bis Ende November vor.

Mit dem „Wir schwimmen – du hülfst!“ ist eine soziale Hilfsaktion verbunden. Heuer steht ein Stainzer Volksschüler im Mittelpunkt, der wegen eines Gebrechens an beiden Hüftgelenken an den Rollstuhl gebunden ist und die Schule nicht besuchen kann. Erste Operationen hat der Achtjährige bereits hinter sich, für eine Verbesserung sind jedoch weitere Eingriffe notwendig. „Jedermann kann Schwimmmeter widmen“, hofft Claudia Müller auf viele Spenden von karitativ gestimmten Menschen. Zudem wird sie eine Sammeltour bei Betrieben in Stainz unternehmen. Die derart aufgebrachte Summe wird 1:1 den Eltern des kranken Buben überreicht.

Ein Schwimmergebnis soll diesen Bericht abrunden: In den vergangenen zwei Wochen stieg Claudia Müller mit Rennen am Klopeiner See (6 km, Platz 2), Wörthersee (10 km, Platz 2) und in Novigrad (10 km, Platz 1) in den Alpen-Adria-Swimcup ein. „Ich wollte sehen, wie ich nach dem kürzlichen Double Ironman beisammen bin“, begründete die Ausnahmesportlerin ihren kurzfristigen Abstecher ins Wasser. Das erfreuliche Ergebnis: Ihre guten Ergebnisse katapultierten sie auf Rang 3 der Gesamtwertung.