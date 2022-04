Immer wieder veranstaltet die Kinder- und Jugendanwaltschaft Graz Workshops für Schulen und Jugendeinrichtungen. In Kooperation mit dem Lesezentrum Steiermark (in Stainz die Bibliothek) waren am vergangenen Donnerstag Stefan Batljan und Eva Zecic im Pfarrheim zu Gast, um mit Schüler:innen der 3. b-Klasse der Mittelschule Stainz über Kinderrechte und Kinder betreffende Gesetze zu sprechen. Die Klasse wurde ausgewählt, weil sich Klassenlehrerin Christine Lapuch im Unterricht gerade mit Geschichte und politischer Bildung befasst. „Wir haben auch ukrainische Kinder in unserer Klasse“, verwies die Klassenlehrerin auf den Wert von freien Medien und ihre aktuelle Bedrohung durch absolutistische Regierungen.

„Uns gibt es seit dreißig Jahren“, bestätigte Stefan Batljan, dass die Kinderrechtkonvention von 194 Staaten verifiziert worden ist. Wer ist nicht dabei? Rußland, China ja, aber auch die USA, die eigene Gesetze erlassen haben. Insgesamt existieren 54 Kinderrechte, in Österreich besteht in jedem Bundesland eine Kinder- und Jugendanwaltschaft, darüber hinaus gibt es eine entsprechende zentrale Einrichtung in Wien.

Nach der Vorstellungsrunde, in der die Lesefreude der Schüler von gerne, nicht so gerne bis verhasst pendelte, gingen die beiden Referenten auf die wichtigsten Artikel der Kinder- und Jugendrechte und deren Sinngebung ein.

Was tun gegen Fake News?

Beim Recht auf die freie Meinungsäußerung wurde ein Aber eingehängt: Aber sie darf niemanden beleidigen oder verletzten. Wie geht man mit gegenteiligen Meinungen um? „Diskussionen sind gut“, machte Stefan Batljan deutlich, dass Respektlosig- oder Handgreiflichkeit niemals positiv sein können. „Am besten geht es mit Konstruktivität“, stellte er klar, dass gewisse Größen – als Beispiel zitierte er die Rechnung 2 x 2 = 4 – nicht verhandelbar sind.

Woher beziehen Jugendliche ihre Meinung? Google, Tiktok, Youtube, aber auch – ein wenig – Zeitschriften, Bücher und Infos über die Eltern wurden genannt. Recht bald landete die Klasse beim Begriff Fake News, der als bewusste Irreführung und kalkulierte Stimmungsmache definiert wurde. „Sie verbreiten sich rasend schnell“, mahnte der Referent am kolportierten Beispiel, dass es nur noch drei Wochen Sommerferien gäbe, die Verlässlichkeit von Quellen zu hinterfragen. Wo? Autor, Impressum, Bilder und Datum und weitere Inhalte der Seite checken.

Phänomen Cybermobbing

Auch ein bedeutsames Thema – Cybermobbing. Dabei handelt es sich um bewusst aggressive Handlungen durch Personen und Medien, die sich über einen längeren Zeitraum erstrecken und durch ein massives Ungleichgewicht zwischen den Beteiligten gekennzeichnet sind. Die erste Vorsichtsmaßnahme: sichere Passwörter verwenden und sie niemandem verraten. Ebenso wichtig: keine sensiblen Daten und Informationen preisgeben und auf Social Media nur wirklich bekannte Freunde akzeptieren.

Und wenn es tatsächlich passiert ist? In keinem Fall antworten, dafür aber Beweismaterial und Fotos (Screenshot) sichern, Inhalte – so möglich – selber löschen oder einen Unterlassungsauftrag an das entsprechende Medium (in Österreich ist das seit 2021 gesetzlich geregelt) stellen. Zudem sollte jeder Fall (Eltern, Lehrer, Polizei, Kinder- und Jugendanwaltschaft) gemeldet werden. „Die Verfolgung ist mitunter schwierig“, stellte Stefan Batljan klar, dass Cybermobbing eine Straftat darstellt.