Am Sonntag, dem 30. August feierte der allseits bekannte Freidorfer Johann Reinisch seinen 70. Geburtstag.

Aus diesem Anlass lud der Jubilar am Freitag, dem 4. September in den Frauentalerhof, um im Kreise einer Gratulantenschar seinen 70.Geburtstag gebührend zu feiern.

Nachdem die FF Freidorf mit HBI Robert Köppel und OBI Daniel Silberschneider im Freien gemeinsam mit einer Abordnung des ÖKB Frauental mit Obmann Johannes Lambauer, Ehrenobmann Johann Reinbacher und dem OKB Osterwitz mit Obmann Jörg Galler Aufstellung genommen hatten, ging es in den Frauentalerhof, wo auch Abordnungen des Jagdschutzvereins mit Obmann Manfred Langer, des Seniorenbundes Frauental mit Obfrau Theresia Fuchshofer, des Seniorenbundes Hollenegg mit Obmann Georg Krasser, sowie die Freidorfer Dorfgemeinschaft sowie die Dorfgemeinschaft Freidorf mit der Überreichung von Präsenten gratulierten. Auch an seine Gattin Christa wurden Blumensträuße überreicht.

Für die musikalische Umrahmung zwischen den Ansprachen sorgte die Jagdhornbläsergruppe Sankt Hubertus mit Hornmeister Franz Legenstein.

HBI Robert Köppel dankte den aktiven Jubilar seitens der Wehr für sein über 41 jähriges Wirken in der FF Freidorf. Neben den Funktionen als stellvertretender Kommandant, als Zugskommandant sorgte er viele Jahre als umsichtiger Maschinenmeister, dass die Gerätschaften stets in Ordnung gehalten wurden und auch die meisten Reparaturarbeiten für die Wehr kostensparend selbst durchgeführt werden konnten. In dieser Zeit wurden von ihm übrigens in Summe 560 Tätigkeiten für die FF Freidorf eingebracht. Für sein Wirken wurde er mehrfach auf Bezirks-und Landesebene ausgezeichnet.

Auch Johannes Lambauer dankte den Jubilar seitens des ÖKB Frauental für seine über 50-jährige Mitgliedschaft, aber auch für seine Funktionen als Obmannstv. und Kommandant. Auch hier wurde er für seine Funktionen mehrfach mit Bronze, Silber, Gold und auch dem Ehrenzeichen des Landesverbandes ausgezeichnet.

Namens des ÖKB Osterwitz dankte Obmann Jörg Galler für die langjährige Mitgliedschaft im Ortsverband und wünschte noch viele gesunde Jahre. Der Seniorenbund Hollenegg mit Obmann Georg Krasser hatte dem Jubilar neben einem Präsent auch eine eigene Urkunde überreicht.

Anschließend ergriff der Jubilar das Wort und dankte allen für die angenommene Einladung. In einer Rückblende ließ er so manche Begebenheit und schöne aber auch lustige Erinnerungen auch mit Karl Polz und Werner Reinbacher wach werden, bevor zum gemeinsamen Essen und gemütlichem Beisammensein eingeladen wurde, wobei des Öfteren zum Wohle des Jubilars die Gläser erhoben wurden. Etwas später wird natürlich auch im Verwandten-und im Familienkreis separat gefeiert.

Alle die Hans Reinisch als perfekten, agilen und technisch versierten Freidorfer schätzen, wünschen ihm noch viele gesunde Jahre im Kreise seiner Familie und Verwandten.

Text u Foto(s): Josef Strohmeier