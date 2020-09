Neue Direktorin an der MS 1 Deutschlandsberg

Direktor Josef Hirsch übergab die Leitung der Mittelschule 1 Deutschlandsberg an seine Stellvertreterin Beatrix Janits.

DEUTSCHLANDSBERG. Nach 35-jähriger Lehrtätigkeit in Eibiswald leitete Dir. Josef Hirsch zehn Jahre erfolgreich die NMS 1 in Deutschlandsberg und genießt jetzt seinen wohlverdienten Ruhestand.

Beatrix Janits, MA, die seit März 2011 an der NMS 1 unter anderem mit Leidenschaft Mathematik unterrichtete, engagierte sich bisher als Leiterstellvertreterin, Lerndesignerin und Schulqualitätsbeauftragte für die Schülerinnen und Schüler. Mit dem Schuljahr 2020/21 wurde sie von der Bildungsdirektion mit der Leitung der MS 1 beauftragt. Schließlich laufen alle „Neuen Mittelschulen“ jetzt unter der Bezeichnung „Mittelschule“.

Interessen und Begabungen im Fokus

Eines ihrer großen Anliegen ist die Interessens- und Begabungsförderung in der Mittelschule 1. "Die Schülerinnen und Schüler sollen eine optimale Förderung und Forderung erfahren. Das Wohl der Schulgemeinschaft Schüler/-innen – Eltern – Lehrer/-innen liegt mir daher sehr am Herzen", betont Janits.