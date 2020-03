Das Golfrestaurant Schloß Frauenthal geht mit neuen Pächtern in die neue Saison, und das für jeden Gusto.



DEUTSCHLANDSBERG. Wo sonst außer im Golf-Club Schloß Frauenthal kann man seinem Sport auf einer 18-Loch-Anlage inmitten eines Schlossparks mit hunderte Jahre alten Bäumen frönen? Auch wenn der Golfplatz jetzt schön langsam aus dem Winterschlaf erwacht, den einen oder anderen Übungs-Abschlag haben manche schon probiert. Zu dem herrlichen Ambiente kommt jetzt ein gediegener Restaurant-Betrieb, der wieder auf sicheren Beinen steht.

Freude bei den Betreibern

"Jetzt ist es fix: Wir haben einen neuen Pächter für das Golfrestaurant in Schloß Frauenthal", freut sich Präsident Georg Breisach und mit ihm die Managerin des Golfclub Schloß Frauenthal, Doris Landau. Neugierig geworden, haben wir uns gleich dort umgesehen und sind auf ein sehr engagiertes Paar aus Italien getroffen: Die Pächterin Carla-Alexandrina Craciun hat schon in Bad Gleichenberg ein Lokal geführt und ist inzwischen mit ihrer Familie nach Frauental gesiedelt. "Wir werden ab 13. März täglich von 9 bis 22 Uhr durchgehend warme Küche bieten", freut sich Carla, die mit einem weiteren Koch aus Sardinien und seiner Freundin für genussvolle Speisen sorgen wird. Im Service werden Carlas Lebensgefährte Christian Ardena und ihre Mutter arbeiten, ein weiterer Kellner wird noch gesucht.

Rund 60 Sitzplätze laden allein auf der Clubterrasse mit Blick in Richtung Golfplatz eingebettet in den historischen Schloßpark ein.

Foto: Golfclub

hochgeladen von Susanne Veronik

Gediegenes Ambiente

Rund 100 Sitzplätze im hellen Restaurant und noch weitere 60 Sitzplätze auf der sonnigen Terrasse mit Blick auf den herrlichen Golfplatz mit uraltem Baumbestand laden zum Verweilen ein.

"Es hat uns hier gleich sehr gut gefallen. Wir freuen uns schon auf die neue Herausforderung", so Carla und Christian, als sie die Weine einräumen, darunter nicht nur feine Tröpferl aus unserer Region, sondern auch ihrem Heimatland entsprechend italienische Weine.

So wird sich auch die Speisekarte gestalten. Steirische Küche mit regionalen Zutaten je nach Saison wird hier ebenso kredenzt werden wie mediterrane Gerichte mit frischen Kräutern, Gewürzen und anderen Zutaten direkt aus Italien. Außerdem wird Carla selbst gemachte Torten auftischen, schließlich kann man hier ja auch frühstücken.

Aromatischer italienischer Kaffee ist dabei selbstverständlich. "Mir ist die Qualität in allen Belangen enorm wichtig", betont Carla. Eine Prämisse, die Managerin Doris Landau sehr gefällt: "Jetzt weht wieder ein frischer Wind. Deshalb ist es uns wichtig, dass nicht nur die Golfsportler ins Restaurant kommen, sondern einfach jeder, der Lust auf ein gutes Essen in diesem wunderbaren Ambiente hat – und das sieben Tage in der Woche", lädt Landau ein.