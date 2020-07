Unter dem Motto "Das Leben geht weiter - mit Sorgfalt aber ohne Angst" reagiert Peter Krasser auf die aktuelle Situation rund um das Corona-Virus mit einem Update der Veranstaltungen für Schule Äthiopien.

BEZIRK DEUTSCHLANDSBERG. „Das Leben geht weiter!“ sagt „Schule Äthiopien“-Initiator Peter Krasser. „Es wird keine Zeit nach Corona geben, sondern die Zukunft wird wohl eine Zeit mit Corona sein. Und daher ist es wichtig, unser gewohntes Leben fortzusetzen, aber ständig mit der Achtsamkeit auf die notwendigen Sicherheitsmaßnahmen. Das gilt für die Arbeit, die Freizeit und auch für Veranstaltungen.“

Und so ist es für ihn kein Thema, alle für den Schulbau in Äthiopien geplanten Veranstaltungen abzusagen, sondern sie so zu organisieren, dass die Infektionsgefahr nicht größer ist als wenn man einkaufen geht.

„Schule Äthiopien“ plant zwei weitere Schulen

Und so sieht der „Fahrplan“ für den Herbst aus:

Die am 17. März abgesagten Abend „24 Stunden Pflege(n)“ mit der Ermi-Oma findet am 30. September um 19.30 Uhr im Grenzlandsaal Eibiswald statt. Da die Besucherzahl dort begrenzt ist, um den nötigen Abstand zu gewährleisten, gibt es keine weiteren Vorverkaufskarten mehr. Es gelten die für den 17 .März gekauften Eintrittskarten. Am Montag, dem 12.Oktober um 19.30 Uhr kommt Joey Kelly in die Steinhalle Lannach. Mit einem hinreißenden Multimedia-Vortrag zeigt er unter dem Titel „No Limits!“ den Werdegang der einzigartigen Kelly-Family und nimmt die Besucher mit an die verschiedensten Orte seiner sportlichen Extremleistungen, von der Südpolexpedition bis zur Wüstendurchquerung. Karten gibt es bei Ö-Ticket, allen Raiffeisenbanken, Trafik Müller-Lannach und unter Tel.: 0699/11884444. Auch hier werden nur so viele Karten verkauft, dass der Sicherheitsabstand der Gäste gewährleistet ist. Am Freitag, dem 30.Oktober, gibt es um 19.30 Uhr in der Weststeirerhalle in Wettmannstätten den Kabarettabend „24 Stunden pflege(n)“ mit der Ermi-Oma. Auch hier gibt es genügend Platz, um alle Vorgaben erfüllen zu können. Karten sind erhältlich bei Ö-Ticket, allen Raiffeisenbanken, Gemeindeamt Wettmannstätten und unter Tel.: 0699/11884444. Für die drei im April abgesagten Abende „Wer nicht fühlen will, muss hören“ mit Paul Pizzera und Otto Jaus gibt es im Herbst 2020 keine Durchführungsmöglichkeit. Die für August geplanten Ersatztermine sind coronabedingt auch nicht möglich. Daher gibt es eine Verschiebung aller drei Termine auf 2021: Donnerstag 8. April 2021 für alle, die Karten für den 16. April 2020 haben; Freitag 9. April 2021 für alle, die Karten für den 17. April 2020 haben und Samstag 10. April 2021 für alle, die Karten für den 18. April 2020 haben. Beginn in der Koralmhalle Deutschlandsberg jeweils 19.30 Uhr, Einlass ab 18.00 Uhr. Eventuelle Fragen an den Veranstalter bitte per Mail: p.krasser@aon.at. Die geplante Veranstaltung „Hans-Wernerle & Partner“ am 8. November 2020 im Grenzlandsaal Eibiswald ist abgesagt und wird 2021 nachgeholt. Das Golfturnier 2020 in Lutzmannsburg ist ersatzlos gestrichen.

Große Freude bei der Eröffnung der Konoschule im November 2019.

Foto: MfM

hochgeladen von Susanne Veronik

Sämtliche Veranstaltungen werden nach den aktuellen Richtlinien der Veranstaltungsverordnung des Gesundheitsministeriums ausgerichtet. Sollte es bis zum Veranstaltungstermin Entwicklungen geben, die eine sichere Durchführung nicht möglich machen, erfolgt eine weitere Absage bzw. Verschiebung, die über Presse, Ö-Ticket und Homepage der Künstler bzw. Schule Äthiopien (www.selbstaendigkeit.at) mitgeteilt wird.