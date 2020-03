Strikte Maßnahmen als Folge der Entwicklungen rund um das Corona-Virus treffen auch den Bezirk Deutschlandsberg: Alle Veranstaltungen mit mehr als 100 Besuchern (in geschlossenen Räumen) und mit mehr als 500 Besuchern (im Freien) müssen abgesagt werden, dies regelt der Erlass der Bundesregierung.

BEZIRK DEUTSCHLANDSBERG. Wegen der Veranstaltungsverordung in Bezug auf die neuesten Entwicklungen in Sachen Corona-Virus werden sämtliche "Steirischen Sänger- und Musikantentreffen" abgesagt, also nicht nur das große Jubiläumsfest, das am kommenden Samstag in Kobenz geplant gewesen wäre, sondern auch jenes, das am 21. März im Kultursaal St. Martin im Sulmtal unter dem Motto "Trågt´s Fruahjåhr die Blüah in die Welt" stattgefunden hätte. Das aktualisierte Interview dazu finden Sie hier.

Abgesagt ist auch der Gesundheitsvortrag, der am 11. März mit Allgemeinmedizinerin Dr. Sabine Reiterer und dem ebenfalls im Ärztezentrum Eibiswald niedergelassene Internisten Dr. Dieter Ableitner im Pfarrsaal Eibiswald stattgefunden hätte.

Nicht stattfinden wird außerdem der Vortrag mit Ali Mahlodji, Trendforscher, EU-Jugendbotschafter und Whatchado-Gründer, der am 18. März in der Aula des Bundesschulzentrums Deutschlandberg stattgefunden hätte.

Derzeit kein Klavierfrühling

Die nächsten drei Veranstaltungen im Rahmen des Deutschlandsberger Klavierfrühlings sind abgesagt, also am 15. März, am 29. März und am 3. April, mehr Infos auf www.kulturkreis.at

Die demnächst geplante Ausstellung der Familie Murer in der Stadtgalerie Deutschlandsberg fällt aus, vorraussichtlich bleibt die Ausstellung "Rund um die Koralm" Koralm in der Stadtgalerie dafür weiterhin bestehen. Das für 18. März geplante Frühjahrskonzert des Musikvereines Stadtkapelle Deutschlandsberg ist ebenso abgesagt worden.

Nicht stattfinden wird außerdem die Bürgerinformationsveranstaltung zum Thema Glasfaserausbau in der Marktgemeinde Groß St. Florian.

Wie soeben bekannt wurde, ist auch die Saison-Eröffnung mit zwei Ausstellungen im Steirischen Feuerwehrmuseum Kunst & Kultur in Groß St. Florian am kommenden Wochenende gestrichen (Geschichte der Feuerwehrjugend im Bereichsfeuerwehrverband Graz-Umgebung und "Freispiel" mit Wolfgang Temmel und Hubert Matt, "Ersatztermine sind in Arbeit", so Museumsleiterin Anja Weisi Michelitsch.

Heilmoorbad und Josefikirtag Schwanberg

Abgesagt ist für heuer auch der beliebte Josefikirtag in Schwanberg inklusive Josefiweinkost (hätte wie alljährlich am 19. März stattgefunden) sowie der Vergnügungspark beim Bauhof.

"Nicht nur Bade- und Saunaubereich sondern jetzt auch der Restaurantbetrieb werden bis auf weiteres für externe Besucher gechlossen", gibt Jasmin Knappitsch von der Hotelleitung beim Heilmoorbad in Schwanberg bekannt.

Vorsichtsmaßnahmen im Heilmoorbad sind ausgedehnt

Die Kabarett-Veranstaltung der "Ermi-Oma" mit Markus Hirtler zugunsten von "Schule Äthiopien" wird nicht am 17. März im Festsaal Eibiswald stattfinden. "Der Ersatztermin ist mit Markus Hirtler jetzt für den 30. September vereinbart. Die Karten behalten natürlich ihre Gültigkeit", so Organisator Peter Krasser.

Und für alle Ralleye Fahrer gilt: Der Tourismusverein Leutschach an der Weinstrasse sieht sich ebenfalls gezwungen, die Rebenland Rallye, geplant für den 27. und 28. März, an diesem Datum abzusagen.

Vorwahltag und Wahltag bleiben

Von den Maßnahmen nicht betroffen ist die Gemeinderatswahl. Diese findet wie geplant am 22. März unter verstärkten Hygienebestimmungen statt. Auch der Vorwahltag am kommenden Freitag, den 13. März, von 14 bis 19 Uhr bleibt bestehen. Hier werden seitens der Gemeinden umfassende Hygienemaßnahmen getroffen, um den Bürgern die Stimmabgabe zu ermöglichen.

Wichtige Hinweise zum Corona-Virus



Weiters gilt:

Waschen Sie Ihre Hände gründlich und regelmäßig mit Wasser und Seife.

Berühren Sie Augen, Nase und Mund nicht mit den Händen.

Halten Sie beim Husten oder Niesen Ihren Ellbogen oder ein Papiertaschentuch vor Mund und Nase und entsorgen Sie dieses sofort.

Wenden Sie sich beim Husten oder Niesen von anderen Personen ab und halten Sie mindestens einen Meter Abstand.

Verzichten Sie auf Händeschütteln und engen Körperkontakt.

Vermeiden Sie größere Menschenansammlungen.

Wenn Sie Symptome aufweisen, bleiben Sie zu Hause und rufen Sie bei der telefonischen Hotline 1450 an.

