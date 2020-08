BEZIRK DEUTSCHLANDSBERG. Die 15 Gemeinden im Bezirk Deutschlandsberg haben ihre BürgermeisterInnen und Vorstände gewählt. Basierend auf den Ergebnissen der Gemeinderatswahl am 28. Juni wurden die Sitze im Gemeindevorstand auf die Parteien verteilt.

Gemeinderegierung

Der Vorstand ist praktisch die "Regierung" der Gemeinde: Ihm obliegt die Verwaltung des Gemeindevermögens und der Gemeindebetriebe. So kann der Gemeindevorstand u.a. Subventionen von bis zu 5.000 Euro gewähren. Die Vorberatung und Antragstellung an den Gemeinderat sind die Haupttätigkeiten des Gemeindevorstands. So sehen die neuen Vorstände in den 15 Gemeinden aus:

Deutschlandsberg:

Bürgermeister: Josef Wallner (SPÖ)

1. Vizebürgermeister: Anton Fabian (SPÖ)

2. Vizebürgermeister: Jürgen Kovacic (ÖVP)

Kassier: Josef Faulend-Klauser (SPÖ)

Stadträtin: Barbara Spiz (SPÖ)

Stadträtin: Roswitha Zerha (SPÖ)

Stadtrat: Marc Ortner (Grüne und Bürgerliste)

Bürgermeister: Walter Eichmann (ÖVP)

1. Vizebürgermeister: Karl Bohnstingl (ÖVP)

2. Vizebürgermeister: Franz Hopfgartner (AfS)

Kassier: Ernst Kahr (ÖVP)

Weiteres Vorstandsmitglied: Johannes Unterkofler (ÖVP)

Bürgermeister: Andreas Thürschweller (SPÖ)

1. Vizebürgermeister: Werner Zuschnegg (SPÖ)

2. Vizebürgermeister: Werner Tschuchnig (ÖVP)

Kassier: Hans-Jürgen Ferlitsch (SPÖ)

Weiteres Vorstandsmitglied: Patrick Knappitsch (SPÖ)

Bad Schwanberg:

Bürgermeister: Karlheinz Schuster (ÖVP)

1. Vizebürgermeister: Johannes Aldrian (ÖVP)

2. Vizebürgermeister: Harald Reiterer (SPÖ)

Kassier: Bernhard Koinegg (ÖVP)

Weiteres Vorstandsmitglied: Johann Pirker (ÖVP)

Wies:

Bürgermeister: Josef Waltl (LAW)

1. Vizebürgermeister: August Nußmüller (LAW)

2. Vizebürgermeisterin: Theresia Koch (ÖVP)

Kassierin: Marlies Schuster (LAW)

Weiteres Vorstandsmitglied: Sabine Ehman (Liste Ehmann)

Groß St. Florian:

Bürgermeister: Alois Resch (ÖVP)

1. Vizebürgermeister: Maria Kögl (ÖVP)

2. Vizebürgermeister: Werner Reiterer (SPÖ)

Kassier: Franz Nebel (ÖVP)

Weiteres Vorstandsmitglied: Dorothea Mitteregger (SPÖ)

Bürgermeister: Stephan Oswald (ÖVP)

1. Vizebürgermeister: Wolfgang Wölkart (ÖVP)

2. Vizebürgermeister: Gernot Wagner (FPÖ)

Kassier: Michael Jeschelnig (ÖVP)

Weiteres Vorstandsmitglied: Katharina Klug-Kager (ÖVP)

Lannach:

Bürgermeister: Josef Niggas (ÖVP)

1. Vizebürgermeister: Robert Sauer (ÖVP)

2. Vizebürgermeister: Andreas Tanzbett (OBL)

Kassier: Friedrich Kreuzweger (ÖVP)

Weiteres Vorstandsmitglied: Günter Gamper (ÖVP)

Bürgermeister: Franz Silly (ÖVP)

1. Vizebürgermeister: Josef Assl (ÖVP)

2. Vizebürgermeister: Burghard Zeiler (ÖVP)

Kassierin: Adelheid Kremser (ÖVP)

Weiteres Vorstandsmitglied: Ernst Pongratz (ÖVP)

Bürgermeister: Bernd Hermann (SPÖ)

Vizebürgermeister: Günter Steinbauer (SPÖ)

Kassier: Michael Nebel (SPÖ)

Bürgermeister: Adi Meixner (SPÖ)

Vizebürgermeisterin: Theresia Muhrer (SPÖ)

Kassier: Andreas Stangl (ÖVP)

Bürgermeister: Karl Michelitsch (ÖVP)

Vizebürgermeister: Hannes Schlag (ÖVP)

Kassier: Michael Strametz (SPÖ)