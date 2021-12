Bereits im November fand unter dem Motto „Es ist 5 nach 12“ mit mehr als 400 000 Beschäftigten der Gesundheits-, Pflege- und Sozialberufe die größte Protestaktion statt, die es jemals in Österreich gab. Seither wurden von verantwortlicher Seite so gut wie keine nachhaltigen Schritte gesetzt, um das an sich hervorragende österreichische Gesundheitssystem vor dem drohenden Kollaps zu bewahren. Mit einer öffentlichkeitswirksamen Aktion möchte die Gewerkschaft auf die schwierige Lage aufmerksam machen.

Die Offensive Gesundheit – die Gewerkschaften, bestehend aus den Gewerkschaften GPA, GÖD, younion und vida, sagen daher unisono: „Es ist bereits 15 nach 12!“ und stellt die akuten Probleme in Form von Plakatstraßen in der gesamten Steiermark dar.

Gesundheitsberufe am Limit – Regierung muss endlich handeln!

Auch in Deutschlandsberg hat die Plakatstraße, auf die schwierigen Arbeitsbedingungen im Gesundheitsbereich und auf die notwendigen Gegenmaßnahmen aufmerksam gemacht. Die TeilnehmerInnen, FunktionärInnen, Betriebsrätinnen und auch Spitalsmitarbeiter der Gewerkschaften vida, GPA, GÖD und younion bildeten beim Kreisverkehr Hofer/Interspar eine Plakatstraße, um die Probleme aufzuzeigen und die Politik zu sofortigem Handeln aufzufordern. Sie wiesen in der organisierten Plakataktion mit dieser Aktion am Mittwoch, dem 15. Dezember in einer rund einstündigen Protestaktion auf ihre Situation hin.

„Es wird immer schlimmer, es ist nicht 5 vor 12, es ist nicht 5 nach 12, mittlerweile ist es 15 nach 12,“ spricht Edith Rainer, als Angestellten-Betriebsratsvorsitzende des LKH Weststeiermark -Standort Deutschlandsberg, die Probleme an, wie es den Beschäftigten in der Gesundheit und Pflege mittlerweile geht.

Forderungen an die Politik

An erster Stelle ist die Entlastung des vorhandenen Personals durch Aufstockungen notwendig, immer lauter wird auch der Ruf nach geregelten Arbeitszeiten. ÖGB-Regionalsekretär Ewald Großschedl fordert von der Politik Lösungen für eine faire Entlohnung, auch für die Ausbildungszeiten im Gesundheitsbereich.

Text u Foto(s) : Josef Strohmeier