Stadtrat Marc Ortner von den Grünen und Bürgerliste Deutschlandsberg zur konstituierenden Gemeinderatssitzung vom 3. August.

DEUTSCHLANDSBERG. Zunächst möchten wir uns auch auf diesem Weg herzlich bei allen 671 Grün-WählerInnen für ihr Vertrauen bedanken! Seit 1985, seitdem es die Grüne Bewegung auch in unserer Stadtgemeinde gibt, war unser Wahlergebnis noch nie so erfolgreich wie bei der Gemeinderatswahl am 28. Juni (11,95 %). Dadurch sind wir erstmalig mit vier Mandaten im Gemeinderat (Maria Huber, Friedrich Leitgeb, Wolfgang Rauch) und sogar mit einem Mandat im Stadtrat (Marc Ortner) vertreten. Durch diese Premiere sind wir künftig darüber im Bilde, was im Stadtrat (Sitzungen finden mindestens einmal monatlich statt) entschieden wird. Diese Stellung werden wir nutzen, um regelmäßig über die Stadtratsentscheidungen zu berichten. Die bisher praktizierte Geheimnistuerei war uns von Anbeginn ein Dorn im Auge – schließlich hat die Bevölkerung ein Recht darauf zu wissen, was in diesem Gremium entschieden wird. Wir sind der Ansicht, dass Transparenz im öffentlichen Bereich ein Qualitätsmerkmal der Demokratie ist. Ein weiterer Vorteil einer offenen Informationskultur ist die Reduktion der Gerüchteküche, was sich positiv auf das Image der Stadtgemeinde auswirken wird.

Als Informationskanäle werden wir weiterhin Leserbriefe und unsere neue Homepage nutzen. Bei der Wahl zum Grünen-Stadtrat stimmten übrigens 20 von 29 anwesenden GemeinderätInnen für mich – das bedeutet, dass 17 "Nicht-Grüne" für mich gestimmt haben, was einen beachtlichen Vertrauensbeweis darstellt.

Im Rahmen der konstituierenden Sitzung wurden neben dem Prüfungs- und dem Schul-Ausschuss folgende Ausschüsse gebildet:

Ausschuss für Verkehr, Mobilität und Sicherheit

Ausschuss für Gesundheit, Inklusion und Integration

Ausschuss für Soziales, Generationen und Tierschutz

Ausschuss für Kinder, Jugend und Familie

Ausschuss für Bildung, Sport und Kultur

Ausschuss für Wirtschaft, Umwelt und Beteiligungen

Über diese Zusammensetzungen gab es im Vorfeld keine Informationen, geschweige denn eine Einbindung der Opposition bei der Erstellung. In anderen Gemeinden ist es üblich, dass es auch bei Bauangelegenheiten eine politische Einbindung gibt. Deshalb haben wir den Antrag gestellt, dass ein eigener Bau- und Raumordnungsausschuss gebildet wird. Bedauerlicherweise wurde dieser mehrheitlich, nachdem einige Mandatare ihre Zustimmung schnell zurückgezogen haben, von der SPÖ abgelehnt. Relevante Themen aus dem Bauamt wie die Erstellung von Bebauungsplänen, Flächenwidmung, Ortsbildschutz, das räumliche Leitbild (das zur Zeit erstellt wird) etc. bleiben weiterhin ohne Kontrolle und Einfluss durch die Opposition. Da Klimaschutz bis jetzt stiefmütterlich behandelt wird, wollten wir diesen explizit genannt sehen. Das Gleiche gilt für den Bereich Wohnen, weswegen die KPÖ einen entsprechenden Antrag eingebracht hat. Und seitens der FPÖ wurde folgerichtig kritisiert, dass Tierschutz bei Soziales und Generationen angesiedelt ist. Auch diese Anträge wurden abgelehnt. Leider war es der Wille der Mehrheit, dass die SPÖ mit (59,89 %) 20 von 31 Mandaten weiterhin diktieren kann und nicht diskutieren muss. Es gibt zwar regelmäßig Bekundungen zu einer "guten Zusammenarbeit" – was aber ohne Einbindung und "Annehmen von guten Ideen" eine nett klingende Worthülse bleiben wird. Da die Hoffnung bekanntlich zuletzt stirbt, wünschen wir uns nach wie vor, dass die SPÖ künftig jene Größe zeigt, zu der ihr die Mehrzahl der WählerInnen verholfen hat. Denn produktive Vorschläge anzunehmen ist niemals eine Schwäche, sondern immer Stärke und Größe. Schließlich wurden alle GemeinderätInnen gewählt, um das Beste für unsere Gemeinde zu erreichen. Dieses Ziel ist mit Partei-Eitelkeiten und Partei-Hörigkeit unvereinbar.

SR Marc Ortner für die Grünen und Bürgerliste Deutschlandsberg