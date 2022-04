Eine Tour durch die Bezirke Deutschlandsberg und Leibnitz: Die Umweltlandesrätin Ursula Lackner war in der Region unterwegs. In Preding konnte sie die Firma Hasslacher Norica Timber besichtigen.

PREDING. Ein guter Start in den Tag: Um neun Uhr trafen Lackner, Bgm. Adolf Meixner und LAbg Andreas Thürschweller beim großen Sägewerk in Preding ein. Der Geschäftsführer Manfred Steinwiedder begrüßte sie und führte sie über das Firmengelände.

Bereits seit 30 Jahren existiert der Standort in Preding. Das Firmengelände erstreckt sich auf einem Areal von zirka 48 Hektar. Die Firma ist ein Gigant in Region: Letztes Jahr konnten 140 Millionen Euro eingenommen werden, aktuell werden 265 Mitarbeiter:innen beschäftigt, neues Personal wird gesucht. Die Firma Hasslacher Norica Timber ist das zweitgrößte Sägewerk in der gesamten Steiermark.

"Man muss sich vorstellen, was das für eine Region bedeutet, wenn es so einen Betrieb gibt"

Ursula Lackner, Landesrätin

Das Rundholz, dass die Firma bezieht, stammt zu ungefähr 95 Prozent aus einem Umkreis von 100 Kilometern. "Wir verarbeiten fast ausschließlich Fichte und Tanne, mit einem kleinen Anteil an Kiefer. Heuer haben wir geplant, dass wir 540.000 Festmeter Holz verschneiden", erklärt Steinwiedder.

Was produziert die Firma?

Hasslacher Norica Timber produziert Konstruktionsvollholz, Hobelware und Paletten oder Verpackungen. Die Hasslacher Preding Holzindustrie hat außerdem die Optimierung der Spänetrockung für die Pellets-Produktion gemeinsam mit einem deutschen Spezialisten realisiert. Durch diesen Einbau einer Wärmerückgewinnung können im Jahresmittel 30 Prozent der benötigten Energie eingespart werden - das entspricht dem Wärmebedarf von rund 400 bis 500 Haushalten.

In den letzten drei Jahren hat die Firma neue Anlagen gebaut, zum Beispiel die Säge - die nun eine der modernsten Sägeanlagen in Europa ist. Auch die Rundholzsortieranlage ist neu. In der letzten Aprilwoche wird eine neue Zufahrt zum Firmengelände asphaltiert. So wird die Zufahrt für LKW vereinfacht.

Karrieremöglichkeiten

"Wir versuchen unsere Mitarbeiter:innen, die wir im Haus ausbilden, auf jeden Fall bei uns zu behalten", so Betriebsleiter Werner Schuster. Die Auswahl an Berufszweigen reicht vom Schlosser, Mechaniker, Holz- und Sägetechniker und Elektrotechniker bis zum Mechatroniker. "Das muss ein gutes Zusammenspiel sein. Es ist schon toll, wenn man so einen Karriereweg vor sich hat", so die Landesrätin.

Beeindruckende Führung

„Die Firma Hasslacher - Norica Timber in Preding ist ein regionaler Leitbetrieb, der nicht nur in ihrer Branche ganz vorne mitspielt, sondern auch im Klima- und Umweltschutz vorangeht. Genau das brauchen wir, wenn wir die Klimakrise einbremsen wollen. Denn das kann uns nur gelingen, wenn wir gemeinsam an einem Strang ziehen - von der Politik, über die Wirtschaft bis hin zu allen Steirer:innen“

Ursula Lackner

Nach der Führung in Preding ging die Reise der Landesrätin weiter: Sie besuchte die Trinkwasserkraftwerke in Trahütten. Nach einem Termin im Landtag ging es zu einem Fototermin beim Schloss Retzhof in Leitring/Wagna. Dann folgte eine Besichtigung der Wasserstoffproduktionsanlage in Gabersdorf.

In Leibnitz konnte sich die Landesrätin das Naturparkzentrum Grottenhof ansehen. Zum Schluss gab es noch einen Energie-Beratungsabend im Kulturzentrum Leibnitz. Lackner meinte abschließend zum Tag: "Politische Arbeit lebt vom persönlichen Austausch und dem Kontakt mit regionalen Einrichtungen und Betrieben. Nach den coronabedingten Einschränkungen startete die SPÖ Steiermark daher die ‚Auf DU & DU Tour‘ durch die steirischen Regionen." Die Herausforderungen seien aktuell besonders groß: steigende Energiepreise, der Angriff auf die Ukraine und die damit verbundenen negativen Folgen.

"Es ist gerade jetzt besonders wichtig, miteinander ins Gespräch zu kommen, Herausforderungen zu diskutieren und gemeinsam Lösungen zu suchen."

Ursula Lackner

