In drei Gemeinden haben sich neue Grüne Ortsgruppen zusammengefunden und zeigen mit interessanten Ideen auf. Preding, St. Stefan ob Stainz und St. Martin im Sulmtal wollen bei den Gemeinderatswahlen am 22. März eine attraktive Ergänzung zu den bestehenden Parteien bieten.



Bisher waren nur in Deutschlandsberg und Stainz Grüne Gemeinderäte vertreten, man rechnet aber mit einem Zuwachs im Bezirk. Die Grünen stehen für eine lebenswerte Zukunft und für sozialen Zusammenhalt ein und machen sich stark für Umwelt- und Klimaschutz. Jede/r der drei neuen SpitzenkandidatInnen hat konkrete Ideen, wie diese Gedanken in ihre/seine jeweilige Gemeinde getragen werden können.

Konkrete Vorhaben für den Bezirk

Georg Schober von den Grünen Preding will sich stark machen für den Ausbau von Geh- und Radwegen, um den Nahverkehr vom KFZ weg zu lenken. Als weitere zentrale Themen nennt er einen kontrollierten Finanzhaushalt der hoch verschuldeten Gemeinde mit Weitblick und hat die Anliegen aller Generationen im Fokus: „Wir wollen Preding für alt und jung attraktiver machen. Dazu gehört ein öffentlich zugänglicher Spiel- und Erholungsplatz, Angebote abgestimmt auf die Bedürfnisse von Jugendlichen von heute sowie ein Austausch mit den älteren BürgerInnen. Wir haben die Vision von einem Generationen-Zentrum.“

In St. Stefan ob Stainz konzentriert man sich auch auf die Jüngsten der Gemeinde und fordert leistbare Kinderbetreuungsplätze, Einbindung der Jugendlichen in die Gemeindegestaltung und eine Verbesserung des öffentlichen Verkehrs für SchülerInnen und PendlerInnen. Daniel Primus macht sich zudem stark für die Ausweisung von Schutzgebieten zur Landschaftserhaltung und die Ausschilderung von Rad-und Wanderwegen: „Diese Maßnahmen machen uns auch als Fremdenverkehrsort attraktiver und können dazu beitragen Saisonlücken zu füllen.“

Die Grüne Ortsgruppe aus St. Martin im Sulmtal möchte mehr Verantwortungsbewusstsein gegenüber der Natur und Umwelt schaffen. Den Vertretern der anderen Parteien bei ihrer Arbeit die Hand zu reichen ist ihnen ein besonders Anliegen. "Bei anstehenden Projekten wollen wir jedoch zu vermehrtem Nachdenken über Nachhaltigkeit und Sinnhaftigkeit anregen", so Spitzenkandidatin Katharina Wicher. "Wir stehen für Umweltschutz sowie mehr Transparenz bei Kosten und Kontrolle bei Bauvorhaben und Personalangelegenheiten."

In wenigen Wochen sind die WählerInnen gefragt, ob sie diesen Visionen zustimmen und Preding, St. Martin und St. Stefan eine Grüne Handschrift in ihrer Gemeindearbeit bekommen sollen.

Foto: v.l. Georg Schober, Katharina Wicher und Daniel Primus (Foto: Schober)