In der Stadtgemeinde Deutschlandsberg fühlt sie sich wohl und von dort will sie auch wichtige Themen nach außen tragen: Die Deutschlandsbergerin Maria Huber wird neue Bundesrätin der Grünen.

DEUTSCHLANDSBERG. Maria Huber war schon als Bezirkssprecherin und als Gemeinderätin tätig - nun wird sie im Bund vertreten sein. Die 42-jährige Umwelttechnikerin und Unternehmerin bei IAF Industrieanlagentechnik in Frauental an der Laßnitz war schon immer politisch interessiert. Doch als Initialzündung für ihr politisches Engagement bezeichnet sie den Umzug nach Deutschlandsberg. Die Schwarze Sulm, die lange Schluchtstrecke und die seltenen Tiere und Pflanzen haben es ihr angetan. "Da muss einem Natur- und Umweltschutz einfach ein Anliegen werden, wenn man das einmal so vor Augen geführt bekommt. Ab da war einfach klar für mich, dass ich politisch mitarbeiten möchte", schwärmt Huber.

Klubobfrau Sandra Krautwaschl und die zukünftige Bundesrätin Maria Huber.

Mitte Juli nimmt Huber an ihrer ersten Bundesratssitzung teil, da findet auch die offizielle Angelobung statt. "Ich freue mich natürlich sehr über das große Vertrauen, das die steirischen Grünen in mich setzen. Für jeden, der politisch tätig ist, ist das ja auch der Wunsch, aktiv mitgestalten zu dürfen", so Huber. Die Klubobfrau Sandra Krautwaschl steht voll hinter ihrer Kollegin: "Maria Huber bringt durch ihren beruflichen Kontext sehr viel Erfahrung und Expertise mit, die wir glaube ich extrem gut gebrauchen können in Zeiten wie diesen - damit meine ich speziell auch die Herausforderungen, die wir mit der Transformation unseres gesamten Wirtschafts- und Energiesystems vor uns haben."

Rochade bei den Grünen

Was hat Hubers Wechsel in den Bundesrat möglich gemacht? Der bisherige Bundesrat Andreas Lackner übernimmt das Mandat von LAbg. Alex Pinter. "Maria Huber war diejenige, die wir uns für diese Position gewünscht haben und ich glaube, dass das eine sehr gute Entscheidung ist", freut sich Krautwaschl. Hubers Fokus in ihrer Amtszeit werde der Klima- und Umweltschutz sein, in diesem Bereich gebe es im Moment mehr als genug zu tun.

Außerdem ist ihr nachhaltige Wirtschaft grundsätzlich ein Anliegen. Ökologie und Wirtschaft müssten nicht zwangsläufig ein Widerspruch sein, man könne die Gebiete auch als etwas sehen, was Hand in Hand gehen kann.

Die Deutschlandsbergerin Maria Huber ist zweifache Mutter, Umwelttechnikerin und Unternehmerin bei IAF Industrieanlagentechnik in Frauental.

Regionale Themen

In den Gemeinderatssitzungen in Deutschlandsberg muss man Huber künftig trotzdem nicht vermissen. "Nachdem ich ja in der Stadtgemeinde Deutschlandsberg wohne, freue ich mich natürlich, weiterhin aktiv teilzunehmen. Ich bin ja auch im Prüfungsausschuss Mitglied - das werde ich alles beibehalten", verrät Huber. Die regionalen Aufgaben und Ziele will sie nicht loslassen, sie will als Bindeglied aus der Region in den Bund funktionieren.

"Wir haben ja aktuell keine weststeirische Bundesrätin und keinen weststeirischen Bunderat im Bezirk. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass die Anliegen und Interessen der Bevölkerung stark verteten sind in diesem Gremium."

Maria Huber, Gemeinderätin

Ein bisschen nervös ist Huber angesichts ihrer kommenden Aufgabe schon: "Ja natürlich ist das eine große Herausforderung, ich bin mir der Verantwortung sehr bewusst. Aber ich freue mich auch auf die Möglichkeit, aktiv gestalten, einzugreifen und mitzuhelfen."

