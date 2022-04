Mitglieder der Jungen Volkspartei initiieren österliche Spende für finanziell bedürftige Personen und Familien über den VinziMarkt in Deutschlandsberg.

DEUTSCHLANDSBERG. Alljährlich ist die Junge Volkspartei mit ihrer Osteraktion kurz vor dem Osterfest in der gesamten Steiermark unterwegs.

Angesichts der Teuerungen in sämtlichen Belangen des täglichen Lebens hat man sich auch heuer bei der JVP dazu entschieden, einen sozialen Beitrag in Verbindung mit der Vergabe von Ostereiern zu leisten.

In diesem Sinne besuchten JVP Bezirksobmann Niklas Lierzer und ÖVP Vize-Bgm. Jürgen Kovacic den VinziMarkt in Deutschlandsberg. Mit einer Lebensmittelspende von steirischen Ostereiern aus St. Martin/i.S. wurden die Vinzenzgemeinschaft und in weiterer Folge finanziell bedürftige Menschen und einkommensschwache Familien unterstützt.

"Dabei möchten wir auf Menschen in der Bevölkerung zugehen, uns mit ihnen austauschen und sie auf das Osterfest, dem Fest der Hoffnung, einstimmen."

Niklas Lierzer, JVP Bezirksobmann in Deutschlandsberg

Spende für den VinziMarkt

„Es ist zwar nur eine kleine Spende, aber diese soll unterstützen und das Leben mit einer netten Geste ein wenig erleichtern. Leider wird solchen karitativen Einrichtungen, die für einige Menschen so lebensnotwendig sind, oft viel zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt", meint JVP Bezirksobmann Niklas Lierzer.

Wie schon im letzten Jahr war es der JVP Deutschlandsberg auch diesmal wichtig, den VinziMarkt bei jener Aktion einzubeziehen und den Ostergedanken zu bewahren.

Dieser Artikel könnte dich ebenso interessieren:

So hilft Deutschlandsberg Ukraine-Flüchtlingen