Diese Aktion passt gut in die Zeit: Bei der Ostereier-Auktion der Österreichischen Volkspartei Stainz ging es darum, den ukrainischen Flüchtlingen in Stainz konkrete Hilfe angedeihen zu lassen. „Wir wollten die Botschaft über die Kindergärten und -krippen in die Bevölkerung tragen“, bestätigte Bürgermeister Walter Eichmann, dass etwas Gutes herausgekommen ist. Worum ging es? Den besagten Kindereinrichtungen wurden Jumbo-Ostereier aus Styropor zur freien Gestaltung überlassen. Die bemalten Eier wurden am vergangenen Samstag in der „Hofer Mühle“ versteigert.

Die Idee zur Produktion der Rieseneier entsprang der Motivation von Unternehmer und Gemeinderat Christian Fuchs, etwas für die Vertriebenen zu tun. Die Unterstützung sollte in Form von „Stainzer Wirtschaft“-Gutscheinen erfolgen, um das Einkaufen in Stainz zu ermöglichen. Christian Fuchs war es dann auch, der die Versteigerung unter Assistenz von GemR Beatrix Reinmayr leitete. „Wenn der Glockenton erklingt, ist der Zuschlag perfekt“, erklärte er dreißig Euro als Mindestangebot und zehn Euro als Erhöhungssatz.

Großzügige Bieter

Die Versteigerung verlief nach exakt den Regeln und in der Atmosphäre wie in großen Auktionshäusern ab. „Da geht wohl noch etwas mehr“, animierte Christian Fuchs die Gäste im Saal um ihr – finanzielles – Engagement. Der Erlös gab ihm recht, bereits beim allerersten Osterei wurde die 100-Euro-Marke übertroffen. Zur Statistik: Das wohlfeilste Ei erzielte satte 230 Euro, in Summe kamen 1.490 Euro zusammen.

„Ich habe bei den Hasen und beim Muster mitgeholfen“, zeigte sich Alin (5) als stolze Künstlerin. Zufrieden zeigten sich aber auch die Kindergartenpädagoginnen. „Es herrscht gerade Osterfieber“, kam es Karin Orthaber sehr gelegen, dass die Aktion für einen guten Zweck erfolgte. „Die Handabdrücke stehen für Zeit und Zusammenhalt“, verriet Viktoria Krammer, dass die Ideen zunächst gesammelt und in der Folge gestaltet wurden. „Das ist eine tolle Aktion“, sprach Eva-Maria Fuchs, die Koordinatorin der Stainzer Kindergärten, von der Sensibilisierung der Kinder und der Möglichkeit, sie ihren Beitrag im Rahmen ihrer Möglichkeiten einbringen zu lassen.

Nur zufriedene Gesichter

Und was sagen die Käufer? „Mein Enkerl hat mitgearbeitet“, begrüßte es Josef Bäuchl sehr, einen sozialen Beitrag geleistet zu haben. Etwas komplizierter lag es bei Claudia Namesnig, die – obwohl von Onkel Gerhard nur mit einer Zusage über 100 Euro ausgestattet – auf 150 Euro mitging: „Notfalls“, so ihr Ausweg, „muss ich halt für die Differenz einspringen.“

Abschließend die verdiente Danksagung: an die Kinder der Einrichtungen in Georgsberg, Marhof, Lasselsdorf, Stainz, Stainztal, Stallhof, an alle ÖVP-Mitarbeiter und alle, die durch ihr Kommen Interesse an der sozialen Botschaft gezeigt haben.