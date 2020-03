Beim Reden kommen die Leut‘ zusammen. Dieses Motto erlegte sich die Mannschaft der Stainzer Grünen am vergangenen Samstag bei ihrem Info-Stand auf. Das Reden wirkte in zwei Richtungen: Zum einen wollten GemR Uwe Begander & Co. die Anliegen der Passanten erfahren, zum anderen galt es, die eigenen Visionen an den Mann zu bringen.

Zu Erstem: „Diese Probleme hatten wir nicht auf dem Schirm“, gestand David Velikonja, die Nummer 2 in der Reihenfolge, von manchen Ansinnen überrascht gewesen zu sein. Ständiger Bauernmarkt, Sanierung der Rotkreuz-Ortsstelle, Verbesserung der Kommunikation mit den Bürgern oder Zebrastreifen vor dem Rathaus stand da auf dem Flipchart zu lesen. „Wir sammeln die Anliegen und werden sie zeitgerecht im Gemeinderat einbringen“, gab die Listendritte Ina Ledinski ein Versprechen ab.

Zu Zweitem: Die Visionen der Grünen standen festgeschrieben auf einer Info-Karte und konnten den Passanten mitgegeben werden. Die Reihe der Visionen reichte von einem Intensivförderprogramm für Solar- und Photovoltaikanlagen über klimaschonende Biomasseanlagen zur Wärme- und Stromgewinnung als Chance für die Landwirtschaft, die Attraktivierung des öffentlichen Verkehrs an Wochenenden bis zum zukunftsfitten Flascherlzug mit Dampfwolken-Lokomotive.

„Die Menschen sind deutlich gesprächsbereiter als bei der Landtagswahl“, deutet Roswitha Weitzer, die Viertgereihte auf der Wahlvorschlagsliste, als gutes Omen.