4 Tage Kinder Ski- und Snowboardkurs mit den Hotrocks Naturfreunde Bad Gams

Seit unglaublichen 49 Jahren veranstalten die Naturfreunde Bad Gams einen Skikurs für Kinder. Coronabedingt musste im Vorjahr der Ski- und Snowboardkurs zum ersten Mal seit dem Jahr 1973 abgesagt werden. Heuer konnte das Team um den Obmann Mario Sengwein aber wieder voller Freude die Begeisterung für den Schneesport an 75 Kinder weitergeben. Vom 2. bis 5. Jänner wurde auf der Weinebene Wissen rund um das Ski- und Snowboardfahren vermittelt. Die Skikurs Organisatorin Kathrin Klug zog ein positives Fazit: „Auch heuer konnten wir wieder einen qualitativ hochwertigen Ski- und Snowboardkurs abhalten, bei dem wir vier lustige und lehrreiche Tage mit den Kindern verbracht haben, und dass ohne Verletzungen und Krankheitsausfälle." Insgesamt waren 15 Ski- und Snowboardlehrwarte, sowie einige Helfer im Hintergrund im Einsatz. Ohne dieses ehrenamtliche Engagement wäre so eine Veranstaltung niemals möglich. Natürlich braucht es aber auch Unterstützung der anderen Art, in Form von Sponsoren, bei denen wir uns auf diesem Wege auch noch einmal herzlich bedanken möchten, besonders bei den Gemeinden Deutschlandsberg, Lannach und St. Josef für die finanzielle Unterstützung. Die Naturfreunde Bad Gams veranstalten aber nicht nur einen Kinder Ski- und Snowboardkurs, sondern bieten ein vielfältiges Jahresprogramm für Jung und Alt. Nähere Informationen dazu findest man auf der Homepage www.hotrocks.at.