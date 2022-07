Maria Lahousen-Luxenberger nahm am Samstag dem 02. Juli 2022 beim 6h Lauf in Bad Blumau teil. Es war ein flacher Rundkurs auf Asphalt und Schotterwegen mit 1.181m zu laufen.

Bei sommerlichen Temperaturen ging es um 10:00 Uhr los. Maria erreichte mit 55 Runden (66,11km!!!) in der Gesamtwertung Platz 3. Mit dieser Top Leistung konnte Maria die Damenwertung und die Altersklasse weiblich unter 40 gewinnen.