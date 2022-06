Der Schützenverein Erzherzog Johann Schwanberg-Sulmtal traf sich Samstag früh morgens bei strahlendem Wetter zu einem Vereinsausflug an den Schattensee. Dieser herrliche Moorsee liegt in Krakau umgeben von einer malerischen Landschaft auf etwa 1317m Seehöhe. Er lädt zum Baden und Angeln ein und hat noch eine ganz spezielle Besonderheit zu bieten.

Ein See mit einer speziellen Besonderheit

Hier kann man nämlich auch Wasserscheibenschießen, das heißt, man schießt auf das Spiegelbild der Zielscheibe im Wasser, welche etwa einen halben Meter über der Wasseroberfläche angebracht ist. Geschossen wird mit einem Kleinkalibergewehr auf 107 m Entfernung, die Kugel prallt an der Wasseroberfläche ab und geht im besten Fall haargenau ins Ziel. Klingt unglaublich, aber es funktioniert, wie sich die etwa 30 Teilnehmer des Schützenvereins Erzherzog Johann Schwanberg-Sulmtal überzeugen konnten. Die einzelnen Schützen erzielten teilweise hervorragende Ergebnisse, wie sich am Anschluss bei der Siegerehrung herausstellte. Wenn jetzt einer meint, dies funktioniert an jedem See, der irrt sich gewaltig, es gibt Weltweit nur zwei Seen wo dies möglich ist. Das ist eben der Schattensee und der etwa 5 Kilometer entfernte Prebersee, welcher sich im Bundesland Salzburg befindet. Das Wasserscheibenschießen an diesem See möglich ist geht auf eine alte Sage zurück.

Die Sagen hinter dieser Besonderheit sind recht hart

Demnach gingen zwei befreundete Wilderer jeweils am gegenüber liegenden Ufer des Sees von einer erfolglosen Jagd nach Hause, wobei der eine das Spiegelbild des anderen im Mondlicht auf der glatten Seeoberfläche sah. Dieser meinte scherzend: "Pass auf, ich erschieß dich jetzt" und schoss auf dessen Spiegelbild im Wasser, welcher darauf hin am anderen Ufer tötlich getroffen wurde. Seit damals weiß man, daß Wasserscheibenschießen am Schattensee und dem benachbarten Prebersee funktioniert. Warum gerade an diesen beiden Seen, erklärt eine weitere Sage: Im Prebersee sei ein Ochsengespann im Eis eingebrochen, die Ochsen konnten noch gerettet werden, doch das Joch ging unter. Jahre später tauchte dieses Joch im Schattensee wieder auf. Demnach müssten die Seen unterirdisch verbunden sein, rein Geografisch ist dies kaum möglich da der Prebersee auf 1526m der Schattensee aber auf 1317m liegt . Wenn doch, wer weiß, vielleicht sorgt dieser Umstand für eine besondere Spannung der Wasseroberfläche.

Die Begeisterung aller Teilnehmer war groß

Doch warum auch immer das nun funktioniert die Vereinsmitglieder waren begeistert gaben ihr Bestes. Nach einem köstlichen Grill-Buffet gab's die Siegerehrung, wo sich Oberschützenmeister und Vereinsobmann Peter Theisl erwartungsgemäß den ersten Platz sicherte. Leichtes Spiel hatte er nicht, entschieden sich die vorderen Ränge meist mit der besseren Deckserie oder nur einen Ring Unterschied. Eine Führung zur Hütte mit den Zielscheiben und Technik zur Trefferermittlung rundete dieses Schießen perfekt ab. Dieser Ausflug hinterließ bei allen Teilnehmern einen bleibenden Eindruck.