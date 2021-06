Unsere Blutpflaume ist wohl ein Spiel der Natur. Dieser Baum steht ganz zufällig in unseren Hof, den haben wir im Prinzip nie gepflanzt. Ihr werdet euch nun fragen: Was soll diese Ansage, nie gepflanzt und trotzdem ist er da? Nun ja, ich werde das Mal kurz aufklären. Wir hatten vor vielen Jahren eine Zierkirsche gepflanzt, wegen der schönen Blüten im Frühjahr. Die ist vor einigen Jahren aber plötzlich eingegangen, keine Ahnung warum, war damals im Frühjahr noch in voller Blüte und auch voll belaubt, mit diesen für die Zierkirsche typischen rötlichen Blättern. Doch im darauffolgenden Sommer dörte er plötzlich ein und wurde eben kaputt, wir müssten diese Baumleiche dann natürlich umschneiden. Jetzt war da etwa 3m unterhalb des Baumes einige Wurzelauswüchse. Da dachten wir, die lassen wir stehen, vielleicht gibt es wieder eine Zierkirsche. Was soll zu sagen, die Blätter waren nicht so rot, aber wir warteten ab. Vor ein paar Jahren entwickelte er einige Blüten, welche auch nicht so rosa wie die vom Zierkischenbaum waren. Die Früchte von der Zierkische waren eher klein, also nicht zu essen. Die hier wurden so groß wie Kirschen, also, obwohl anfänglich Oval, rund und Dunkelrot. Kann man diese Früchte essen, was ist das für ein Baum? Der Kern im Inneren der Frucht sah eher einem Zwetschgen-Kern ähnlich als den einer Kirsche. Habe mittels einer Pflanzen App eruieren können, daß das eine Blutpflaume ist. Der Saft der Frucht ist Blutrot, daher wahrscheinlich der Name, und sowas von Süß im Geschmack. Als wir im Jahr darauf mehrere Früchte hatten, hat meine Frau Sabine daraus Marmelade gemacht. Ich muss sagen, einfach köstlich, der Geschmack ähnelt einer Zwetschgen Marmelade. Und Netz fand ich letztendlich auch die Erklärung warum da plötzlich eine Blutpflaume aus den Wurzeln der Zierkirsche wuchs. Die Zierkirsche wird auf die Blutpflaume veredelt. So kamen wir nun zu dieser eher seltenen Sorte einer Pflaume, ich hatte diese zuvor noch nicht gekannt. Um so größer ist die Freude jetzt, weil sie auch noch reichlich Früchte trägt. Gott sei Dank greift hier Mutter Natur wieder zum Ursprung der Pflanze zurück...