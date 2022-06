Am Samstag, dem 25. Juni 2022, hat in Großpetersdorf (Südburgendland) der 11. CharityNightRun stattgefunden. Daniel Strobl, Daniel Kern und Joachim Strauß nahmen dabei am 10km NightRun classic teil. Es war ein nicht einfacher welliger Rundkurs mit 2km 5mal durch Großpetersdorf mit Start und Ziel am Hauptplatz zu laufen.

Daniel Strobl erreichte mit einer Zeit von 33:42 Platz 2, Daniel Kern mit 36:06 Platz 4 und Joachim Strauß mit 39:18 Platz 9 in der Gesamtwertung.

Das Podest in der Altersklasse M30 gehörte den Athleten vom Running Team Lannach. Daniel Strobl Platz 1, Daniel Kern Platz 2 und Joachim Strauß auf Platz 3 konnten damit ein nicht alltägliches Ergebnis erreichen.