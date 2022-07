Strahlender Sonnenschein, auf Hochglanz polierte Motorräder, Autos und Traktoren, stimmungsvolle Musik sowie kulinarische Köstlichkeiten, waren die Zutaten für den überaus gelungen Frühschoppen der "Wieser Oldies" gemeinsam mit der Landjugend Wies.

Petrus und der Hl. Christophorus waren die Schutzpatrone beim 20- jährigen Jubiläums-Frühschoppen der Wieser Oldies, der heuer erstmals mit der Landjugend Wies gemeinsam veranstaltet wurde. So konnten die beiden Obmänner Markus Reichmann (Wieser Oldtimer Club) und Georg Waltl (Landjugend Wies) viele Oldtimer-Freunde, bei strahlenden Sonnenschein am Wieser Marktplatz begrüßen.

Besonders freuten sie sich darüber, dass heuer auch die Teilnehmer der 14. Ölspur Classic mit ihren historischen Fahrzeugen mit dabei waren.

Diese, und alle Besucher wurden vom Team der Landjugend Wies mit Grillspezialitäten und kühlen Getränken bestens bewirtet. Für Kaffee und hausgemachte Mehlspeisen sowie für einen Glückshafen mit herrlichen Sachpreisen waren die Wieser Oldies verantwortlich. Für das typische Frühschoppen Feeling sorgen das Trio Ramba Zamba sowie die Schuhplatter und die Volkstanzgruppe der LJ St. Peter im Sulmtal.

Natürlich nutzten auch viele Besucher die Möglichkeit, die am Wieser Marktplatz in Reih und Glied aufgestellten Traktoren, Autos und Motorräder zu besichtigen. Gerne gaben die stolzen Besitzer der alten Boliden, den interessierten Gästen, nähere Auskünfte über ihre Fahrzeuge.

Ein weiterer Publikumsmagnet war die von Josef Zmugg in fein säuberlicher Handschrift geführte Chronik des Vereines. In dieser sind demnächst auch die Ereignisse beim diesjährigen, erfolgreichen Frühschoppen wieder nachzulesen. Übrigens: Die Chronik kann jederzeit im Clublokal - dem Gasthaus Mauthner in Wies – besichtigt werden.