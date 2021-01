Erster Online-Vortrag des Alpenvereines Deutschlandsberg

Kürzlich fand der Vortrag „Stop or Go – Risikomanagement auf Skitouren“ aufgrund der aktuellen Coronasituation online statt. Die insgesamt 18 Teilnehmer*innen und der Vortragende, Alpinreferent-Stellvertreter Georg Edegger, BSc, besprachen via Internet die Entscheidungshilfe „Stop or Go“ des Alpenvereines.

Die aus der Unfallforschung abgeleiteten Faustregeln haben zum Ziel, das Risiko eines Lawinenunfalls Schritt für Schritt zu reduzieren. Unter anderem wurden Themen wie die richtige Tourenplanung, das Lesen des Lawinenlageberichtes, Einbeziehen des Wetterberichtes und Standardmaßnahmen während der Skitour besprochen. G. Edegger stellte fest: „Der Wind ist der Baumeister der Lawinen.“

Nach der Pause wurde eine Entscheidungsstrategie für die Tourenwahl anhand der aktuellen Lawinengefahr, Hangneigung, Exposition und Schneebeschaffenheit präsentiert. Das Erkennen von verschiedenen typischen Gefahrenzeichen im Schnee, wie frischen Triebschnee, wurde erklärt.

Nach etwa zwei Stunden wünschte der Vortragende zum Abschluss den Teilnehmer*innen schöne und sichere Skitouren.