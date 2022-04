Testspiel – HV TDP Stainz : Hobby Fußball Hirschegg 4:3 (2:1)

Tore Stainz: Bohacek, Wolf, Jaindl, Fabian

Nach einer 6 monatelangen Spielpause ging es am Karfreitag für den Hobbyverein TDP Stainz in das erste Testspiel des Jahres 2022. Gegner war der sympathische Hobbyverein aus Hirschegg, der keine Kosten und Mühen scheute und den etwas weiteren Weg nach Stainz antraten.

Zu Beginn nahm das Match gleich einmal Fahrt auf und die Stainzer konnten überraschenderweise nach einer so langen Pause mit guten Offensivszenen überzeugen. Die ersten Chancen ließen auch nicht lange auf sich warten, aber sowohl Fauland also auch Röxeis scheiterten am hervorragenden Gästetormann. Nach knapp 20 Minuten war es dann aber soweit. Eckball Fabian, Philipp Bohacek schraubt sich im Zentrum hoch und verwertet den Kopfball unhaltbar zur 1:0 Führung. Mit dem Vorsprung im Rücken ging es weiter praktisch nur in eine Richtung. Das nächste Erfolgserlebnis lies auch nicht lange auf sich warten. Perfekter Ball von Maderthoner über die gesamte gegnerische Verteidigung und der heranstürmende Patrick Wolf lief dem Gegner um die Ohren, bleibt im Eins gegen Eins cool und trifft zum 2:0. Praktisch aus dem Nichts nutzten die Gäste aus Hirschegg einen Freistoß zum 2:1 Anschlusstreffer. Bei diesem Stand sollte es bis zur Halbzeit aber nicht bleiben. Die letzte Aktion gehörte dem HV TDP. Das Außenverteidigerduo des Heimteams ging mit in die Offensive und sorgte für das 3:1. Sincek spielt einen perfekten Ball auf den besten Mann am Platz Stefan Jaindl, der Rechtsverteidiger belohnt sich bereits in der ersten Halbzeit für seine tolle Leistung, zieht vom 16er ab und trifft genau ins lange Eck.

Im zweiten Durchgang bot sich ein etwas anderes Gesicht. Die Stainzer konnten den Offensivdruck nicht mehr anbieten und so kamen die Gäste immer mehr ins Spiel und erarbeiteten sich immer mehr Möglichkeiten. Die Schlussfolgerung daraus war der Anschlusstreffer. Obwohl es davor ein klares Foulspiel an den Stainzer Verteidiger gab lies der Schiedsrichter das Spiel weiterlaufen und der Stürmer der Hirschegger erzielte per Weitschuss das 3:2. Nun war es ein offener Schlagabtausch bei dem sich am Ende die Stainzer knapp aber doch durchsetzen konnte. Das 4:2 und damit für die endgültige Vorentscheidung sorgte Daniel Fabian mit seinem Treffer vom 16er nach einem zu kurzen Klärungsversuch der Hirschegger Verteidigung nach einem Eckball. Für den Endstand sorgte der HF Hirschegg, der einen Fehler in der Stainzer Abwehr eiskalt zum 4:3 Endstand ausnutzte. Alles in Allem ein gutes erstes Testspiel mit einem torreichen Endergebnis. Ein großer Dank ergeht von Seiten des Heimteams nochmal an den Hobby Fußball Hirschegg für das faire Spiel.