Die Big Band West streamte im Lockdown ein Weihnachtskonzert aus der Bluegarage in Frauental. Special Guest war diesmal der bekannte Deutschlandsberger Sänger Marco Schelch, der zu Beweis gab, dass er nicht nur im Schlager, sondern auch in der Big Band Musik beheimatet ist. Rechtlich war das Konzert auch in Ordnung, da der Auftritt und die Proben dafür selbst bei kleineren Gagen als beruflich Tätigkeit zählt. Livepublikum war natürlich nicht zugelassen. Mit einem weihnachtlichen Programm und 70 Streaming Zugriffen war die BIG BAND WEST im Spitzenfeld aller bisherig gestreamten Konzerte aus der Bluegarage. Für alle Interessierten gibt es die Möglichkeit das Konzert nachzuschauen. Mit einer Spende von 10 € oder mehr und einem kurzen Mail an bigbandwest@gmx.at, bekommt man die Zugangsdaten zum Konzert sofort übermittelt. Die Spende wird für Notenankauf und für Gagen der Jazz- und Musikstudierenden der Big Band verwendet. Diese jungen und hervorragenden Musiker stehen im Moment leider wieder mit wenig Einnahmen und Auftritten da. BIG BAND WEST, IBAN: AT72 4477 0356 2360 0000

Rhythmusgruppe: Benjamin Foris (keys), Bernd Leski (guit), Maximilian Ganster (b), Elmar Berger (dr)

Holzbläser: Anton Prettler (as), Blaž Starc (as), Markus Adam (ts), Armin Grundner (ts), Michael Kass (bs)

Trompeten: Markus Krofitsch, Christian Mörth, Franz Scheifler, Sandra Masser-Körbisch, Gerlinde Patsch

Posaunen: Felix Jahrbacher, Gerhard Absenger, Hansjörg Arndt, Robert Orthaber

Gesang: Marco Schelch