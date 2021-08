Am 01. August 2021 haben in Kainach die Steirischen Meisterschaften im Bergmarathon stattgefunden. Anton Movia und Gerhard Lukas nahmen die 44km und 1800 Höhenmeter auf sich und konnten bei nicht gerade optimalen Laufbedingungen erfolgreich Finishen. Anton belegte mit einer Zeit von 4:33:29 Gesamt Platz 8 und in der AK45 Platz 3. Gerhard konnte Gesamt den 13. Platz sowie Platz 1 in der AK35 mit einer Zeit von 4:52:30 erreichen.